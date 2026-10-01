亚细安制造业增长势头在9月进一步放缓，产出和新订单增幅都降温，不过整体表现仍保持稳健，企业也重新增聘。

标普全球（S&P Global）星期四（10月1日）公布的数据显示，亚细安制造业采购经理指数（PMI）从8月的52.3降至9月的52.1，是三个月最低。不过，指数已连续第15个月高于50，显示制造业处于扩张。

PMI数据显示，9月产出和新订单增幅都较前一个月放缓，并创三个月来最低增速。不过，持续的需求和生产增长推动企业增加招聘。就业增幅是2月来最强劲，也是过去三个月第二次增加。

企业加快采购活动，带动投入品库存重新增加；成品库存则连续第七个月减少，9月的降幅更创六年多来最大。

价格方面，投入成本压力进一步减弱，投入价格涨幅逐渐接近长期平均水平。不过，产品售价在9月加快涨幅。企业对未来12个月产出的信心依然强劲，但信心指数降至三个月低点，低于历史平均水平。

标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）经济师巴卢奇（Maryam Baluch）指出，亚细安制造业在第二季相对疲弱后重新恢复动力，不过，9月增长有所放缓。

她说，中东局势再度紧张以及油价回升，促使制造商下调对未来一年的预期。同时，制造业保持韧性，推动招聘回升和采购活动进一步增加。部分企业增加采购，也是为了应对潜在的原材料短缺及随后可能出现的价格上涨。

这项调查涵盖印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南约2100家制造商，这些国家占亚细安制造业增值约98%。