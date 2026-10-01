核聚变发电距离商业化仍需数年，但相关技术已创造新经济机遇。新加坡即使自身没有核聚变反应堆，也能凭借人才、科研和工业能力，参与全球核聚变经济。

能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生星期四（10月1日）在FusionX 2026亚太大会上致辞时，指出这点。

贸工部从星期四起更名为能源贸工部，反映能源在促进经济增长、实现气候目标及增强韧性方面日益重要的作用。

陈诗龙指出，能源是关乎新加坡生存的资源，必须通过长期规划确保供应。全球形势的发展促使新加坡全面探索能源转型选项，并研究较早期的能源技术、建立相关能力。

他说：“核聚变能源是我们密切关注的一条潜在路径。”

他提到，新加坡多年来持续推动能源转型，包括从燃油转向天然气、扩大太阳能部署，以及计划从区域进口低碳电力。

我国也在认真研究核裂变，并将在2027年接受国际原子能机构综合核基础设施评审任务的第一阶段评审，以评估是否已做好准备，就采用核裂变能源作出知情决定。

至于核聚变，陈诗龙说，虽然距离发电厂投入商业运行可能仍需数年，但相关技术已创造新的经济机遇。

核裂变（fission）是通过分裂较重原子核来释放能量，而核聚变（fusion）则是通过聚合较轻原子核来产生能量。

陈诗龙说，核聚变具备诸多吸引人的优势，包括产生的放射性废料更少，且发生失控反应的风险极低。在第一座商业化核聚变电站建成前，它已创造一系列全新的经济机遇。预计到这个十年末，全球核聚变生态系统价值将达到4198亿美元（约5350亿新元）。

“即使是像新加坡这样没有自身核聚变反应堆的国家，也能发挥人才、研发和工业能力的优势，支持更广泛的核聚变经济。”

陈诗龙指出，新加坡已在精密工程、先进制造和等离子体诊断等相关领域积累专业能力，并通过国际合作参与核聚变技术发展。

例如，新加坡科技研究局（A*STAR）与美国Realta Fusion合作，成功交付测量等离子体速度的诊断工具。新科工程则为美国Commonwealth Fusion Systems的SPARC示范反应堆生产组件。科技研究局也与后者签署谅解备忘录，合作开发商业核聚变发电厂。