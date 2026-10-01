新加坡股市今年以来表现强劲，无论是从股价还是交易量来看都录得增长。海峡时报指数年初至今扬升超过20%，跑赢多个亚太市场。

对有意进场投资新加坡股市的散户而言，还有个好消息。从下星期一（10月5日）起，买卖新加坡股价超10元的11只股票时，最低交易股数将减少到10股，意味着入场门槛将更低。

这些股票主要集中在哪些领域？最低交易股数的改变，又对投资者当前的持仓有何影响？《联合早报》为你解析。

哪些个股可以更低股数交易？

根据新加坡交易所（SGX）此前作出的宣布，共有11只个股被列入首阶段的降低最低交易股数计划中。它们当中有九只以新元交易，另两只以美元计价。

除了最为新加坡投资者熟悉的星展、大华和华侨银行股票外，这些个股还包括大东方控股（Great Eastern Holdings）和保诚（Prudential）这两只保险股，以及吉宝、新交所和创业公司等海指蓝筹股。

由于这些公司的股价高于10元（或10美元）并不超过100元，交易股数从100股降至10股。

新交所也说，那些高于100元的股票，交易股数则降至一股。不过，新加坡还没有这样的挂牌公司。最有可能超越这个股价的个股，目前只有星展集团，股价截至10月1日下午3时为77.57元。

至于新加坡股市的另一大组成部分——房地产投资信托（REIT），它们的股价普遍较低，目前还没有任何一只信托被列入降低交易股数的计划中。

投资者如何受惠？

降低交易股数带来的最显著好处，就是散户投资者单次买卖股票的本金更低了。

以目前市值最高的星展集团为例，这只股的价格已经达到77元以上。过去买卖一手，交易金额至少在7700元以上。降低交易股数后，投资者不到800元，就可以买卖这只股。

新交所说，这为投资者带来的其他优势包括：以同等资金实现更广泛的投资组合多样化以及更高的投资灵活性，也有利于智能投顾服务（robo-advisory）与定期投资策略的实施，因为这类交易涉及少量多次的投入。

行业人士则认为，年轻投资者预料是受惠者之一。

华侨证券董事总经理何绍勤指出，目前良好的市场表现吸引年轻投资者的关注。“这些人向来倾向于小额交易，且高度依赖数码投资渠道。因此即将实施的降低交易股数对他们而言尤为重要。”

降低交易股数会影响目前持仓吗？

对于目前已持有新交所股票的投资者，降低交易股数的计划不会造成任何影响。投资者所持有的股数不会发生改变，股票代码也将继续沿用。

新交所也会于每一季检讨是否有更多证券符合调低交易股数的条件。10月实施后的下一次检讨，将在2027年1月进行，并会参考2026年7月至12月的每日闭市价。

此外，如果某股票的交易股数已下调，即使日后股价跌破门槛，也不会恢复至原有交易股数。

另一方面，对于新挂牌的股票，如果它在挂牌时的定价已经高于相关门槛，那自上市首日起，即适用下调后的每手股数。