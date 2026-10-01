新加坡交易所集团主席许文辉说，若上市公司缺乏流动性、不愿向市场说明未来增长计划，同时也不需要再通过股市融资，可考虑私有化。

许文辉星期四（10月1日）在新加坡董事协会（SID）主席公会论坛上指出，交易所无法替上市公司吸引投资者或提高股票成交量，公司不能把流动性不足归咎于交易所。

他说，上市公司董事会主席应向投资者说明未来三年至五年希望把业务带到什么位置，以及准备如何实现目标。

根据新交所新规，从2027年1月1日起，上市公司须在年报中披露决定执行董事和高级管理人员薪酬的主要绩效指标，并说明这些指标如何与长期价值创造目标挂钩。

此外，新规还要求公司披露股息政策、投资者关系政策和年内与股东沟通的主要活动，并设立投资者沟通网站或在公司网站设置投资者关系页面。

富敦新加坡升值基金（Fullerton Singapore Value-Up）投资组合经理洪肖恩（译音，Shawn Ang）在论坛上说，即使新规生效后，上市公司也不能只满足最低披露要求。公司若要吸引更多机构资金，还应进一步说明增长计划、资金用途，以及股东回报安排。

利安资金管理公司（Lion Global Investors）投资组合经理陈礼智（译音，Tan Lee Tee）也指出，公司若为把握增长机会而保留资金，投资者可以接受；但管理层必须清楚说明相关机会，若无法作出明确交代，投资者将感到失望。

新加坡董事协会于2026年1月成立主席公会（SID Chairpersons Guild）。主席公会为新交所上市公司董事会主席提供专家意见、学习资源和同业交流机会。