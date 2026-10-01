全球贸易环境与供应链充满变数之际，新加坡与马来西亚将落实双边机制，加强两国应对未来供应链中断的准备工作。

新加坡副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇、马国投资、贸易及工业部长佐哈里阿都干尼星期四（10月1日）在吉隆坡共同主持第三届常年部长对话会。

贸工部从星期四起更名为能源贸工部，反映能源在促进经济增长、实现气候目标及增强韧性方面日益重要的作用。

双方联合文告指出，上述对话会的一项重要成果，为认可供应链合作工作组（Supply Chain Cooperation Workgroup，简称SCWG）的职权范围。

这个工作组成立于2024年，旨在深化两国贸易流动和供应链韧性。工作组职权范围的认可，将利于两国共享信息和联合规划，加强危机协调并探索实际安排，以便在交通或供应中断期间，据新马法律、政策与优先事项，促进必需品和工作人员继续跨境流动。

文告指出：“SCWG体现了新马在全球经济环境迅速变化且日益复杂之际，加强供应链韧性的共同承诺。”

两国部长也强调，会共同努力加强经济安全、韧性和竞争力。“在贸易中断加剧及地缘政治不确定性升高之际，两国部长重申支持开放、以规则为基础的多边贸易体系。”

新马同意探索在清真产品和服务领域深化合作

另一方面，全球对清真产品和服务的需求日益增长，新马同意探索在相关领域深化合作，以及寻找投资机会。“马国成熟完善的清真产业生态体系，加上新加坡广泛的全球贸易往来、融资能力以及研发知识，可为更高价值的商业合作与投资，创造机会。”

2025年，新加坡是马国第二大清真产品出口目的地，金额达71亿令吉（约22亿新元）。

两国部长也乐见于2023年1月成立、为期三年的数码与绿色经济合作框架顺利完成。

数码经济领域的主要成果包括推出跨境DuitNow-NETS二维码支付互联机制、PayNow-DuitNow即时账户转账服务，并在跨境电子发票方面展开技术合作。

至于绿色经济，主要成果包括为新马企业举办两场能力建设活动，促进知识交流和提升可持续发展能力，进而增强出口竞争力。两国也签署在跨境碳捕集与封存合作的谅解备忘录。

两国部长也乐见马来西亚—新加坡第三国商业发展基金（MSBDF）取得良好进展。MSBDF支持两国企业发挥互补优势，共同探索新的市场机会，基金也曾支持两国联合开展试点项目，让企业携手落实，具有共同利益的解决方案。

新加坡是马国第二大贸易伙伴，也是重要的外国直接投资（FDI）来源国；同时，马国是新加坡的第三大贸易伙伴。

去年，两国贸易总额触及940亿7000万美元（约1204亿8000万新元）历史新高，同比增长8.5%。