新执行共管公寓（EC）条例，对发展商的标地意愿似乎未有太大影响。新条例今年5月8日生效后第一幅招标地段位于坎贝拉通道，由于位置便利吸引13组发展商争相竞投，最高竞标容积率尺价更是打破纪录的825元。

建屋发展局星期四（10月1日）公布坎贝拉通道（Canberra Drive）的招标结果显示，由SNC3 Realty、HS Invesco和佳林房地产（Kay Lim Realty）组成的财团，以1亿6390万元的最高竞标价，相当于容积率每平方英尺825元，把其他12组发展商抛在后头。

坎贝拉通道地段的最高尺价，打破了今年1月售出的第二幅兀兰17通道EC地段的尺价纪录。森联置地和森联发展以容积率每平方英尺794元买下该地段。

坎贝拉通道地段占地约1.16公顷（约12万4162平方英尺），可建造185个住宅单位。

竞标坎贝拉通道地段的炽热程度，是近期EC地段，甚至是私宅地段中少见的。最多发展商竞标的是榜鹅苏芒径（Sumang Walk）星水嘉园（Piermont Grand）的所在地，吸引了17方竞标。盛港安谷巷Rivercove Residences和裕廊湖Lake Life地段，则各收到16组发展商的标书。

市场人士早前预计，新EC政策实施后，或致使发展商在前几次的政府卖地采取观望态度，出手也会更谨慎，甚至有分析师预测坎贝拉通道地段的竞标尺价可能会创新低。这次标地的结果，无论是参与度或出价都出乎市场预料。

政府为了进一步协助首次购房者买房而对EC政策做出修改。条例调整后，发展商必须保留九成的单位配额给首购族，且两年后才能开始销售给非首购族。

购买坎贝拉通道未来EC项目的买家，最高家庭月入已提高至1万8000元，但必须满足10年最低居住年限，以及等待15年房子才正式私有化；同时也不再享有延迟付款计划。