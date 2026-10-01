在信息过载的时代，优秀商业出版物的价值将日益取决于信任、判断力与独特视角。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期四（10月1日）在《商业时报》创刊50周年庆祝晚宴上发表演讲时，作出上述表示。

萧振祥指出，由于金融新闻常被即时用于决策，而在人工智能数秒内即可生成虚假贴文的当下，经过核实的信息愈发珍贵，这正是《商业时报》等成熟新闻室的独特优势。

致敬许文远：立下深远功绩 引领媒体重组

萧振祥在演讲中重点向掌舵新报业媒体（SPH Media）和新报业媒体信托（SPH Media Trust）达五年之久的许文远致敬。许文远星期四正式将主席职责移交给原首席执行官陈英杰。

萧振祥回忆道，他在公共服务领域任职期间曾与许文远共事。许文远以善于解决医疗、住房和交通等国家级难题而著称，并提倡“统一交通体系”（OneTransport）的概念，凝聚各方力量共事。

在退出政坛后，许文远受邀出任新成立的新报业媒体和新报业媒体信托主席，领导当时面临传统商业模式挑战的新报业媒体进行非营利化重组。经过五年努力，新的领导团队已稳步建立，机构转型展现出强劲势头。

萧振祥在演讲中，感谢许文远近50年来为新加坡公共服务做出的卓越贡献。

回望50年 记录新加坡经济奇迹“独家日记”

50年前的今天（1976年10月1日），《商业时报》首次作为独立日报在报摊发售，初期发行量约为2500份。此前，它仅作为《海峡时报》的附刊存在。

萧振祥指出，在新加坡迈向工业化、吸引跨国公司并转型为国际金融中心的关键时期，《商业时报》提供了精准且实时的商业与金融报道。半个世纪以来，《商业时报》精确记录了新加坡经济发展史上的多个关键节点：1985年经济衰退、“新泛电”（Pan-Electric） 事件及证券市场改革、亚洲金融风暴与2000年代的经济重组、全球金融危机、冠病疫情及前所未有的供应链中断。

如今，《商业时报》仍是新加坡唯一的商业与金融日报，在本地及海外每年拥有超过2500万名独立用户。

展望未来 AI与信息爆炸时代“三大核心价值”

萧振祥强调，50年前信息稀缺，而如今信息极大丰富甚至“过载”，AI能在数秒内生成看似合理的贴文或图表，谣言传播迅速。在这一背景下，商业媒体的价值不再是单纯的信息获取或发布速度，而在于以下三点：信任、判断力和视角。

“正如《金融时报》始于伦敦、《华尔街日报》始于纽约、《日本经济新闻》始于东京，全球主流商业媒体均根植于特定区域。面对东南亚在全球经济中日益重要的地位，《商业时报》拥有从新加坡和东南亚向世界输出商业观点的独特优势。”

萧振祥也向《商业时报》总编辑陈慧芬及其团队表达了祝贺。他说：“在前50年中，《商业时报》见证了新加坡成为全球商业和金融中心。在接下来的50年中，《商业时报》有机会承担更大的使命，成为世界理解东南亚的重要桥梁。”

星期四的晚宴在滨海湾金沙举行，有超过500名来自政府和商界的人士参加。