新加坡金融管理局（MAS）宣布调整高级管理团队人事安排，涉及四名高管，从今年11月1日起生效。

金管局星期四（10月1日）发文告指出，副局长（企业发展）罗惠燕将卸下现有职务，并受委为局长办公室首席顾问。罗惠燕将协助局长处理风险监督、治理及领导力发展等领域的工作，同时继续担任新加坡支付网络公司（Singapore Payments Network，简称SPaN）董事会主席。

金管局局长谢啇真说，罗惠燕为金管局作出了重大且持久的贡献，在长达13年的副局长职涯中，她先后负责市场与投资、发展与国际事务、企业发展等领域，并展现了卓越的领导能力。

“在这些职务上，罗惠燕负责推动金管局官方外汇储备的投资及风险管理，并领导多项加强新加坡国际金融中心地位的举措。”

现任助理局长（政策、支付与金融犯罪）吕秀仪将出任副局长（企业发展）。吕秀仪将负责监管金管局的企业职能，包括组织与人才发展、科技、财务、风险与货币。

吕秀仪现有职务，将由助理局长（发展与国际事务）柯丽明接任，后者将负责反洗钱、执法，以及支付服务提供商的监管工作。

柯丽明的现有职务，则由金管局反洗黑钱司司长唐菱霙接任，推动新加坡作为国际金融中心的发展，以及维护金管局的国际关系。