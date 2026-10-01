晶片与人工智能相关股星期四（10月1日）推高东京、首尔和台湾股市，但市场情绪因债券收益率继续高企而保持谨慎，亚太股市涨跌不一，新加坡股市窄幅波动，海峡时报指数小跌0.14%或8.21点，闭市报5667.67点。

截至星期四下午约5时30分，MSCI亚太指数小涨0.10%。布伦特原油期货价格回升2.64%，达到每桶100.62美元。东京、首尔和台湾股市上涨3.30%、1.95%和0.86%，香港、上海和深圳股市休假。东南亚股市多数下跌。

在亚洲星期四交易时段，标普500指数期货和道琼斯指数期货跌幅为0.02%和0.50%，纳斯达克综指期货则上涨0.31%。星期三（9月30日）标准普尔500指数和科技权重最低的道琼斯指数则下跌0.25%和0.86%，纳斯达克综合指数则上涨0.24%。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》访问时指出，日本股市在半导体和人工智能板块的带动下上涨超过3%，首尔和台湾股市也录得上涨，这表明投资者依然愿意追捧科技与人工智能相关的投资主题。

此外，整体市场情绪其实更为谨慎。他说，美国8月份个人消费支出（PCE）物价指数低于预期，美国联邦储备局在10月份再次加息的可能性也大幅下降。这是个利好消息。然而，债券市场对此反应平淡。美国10年期国债收益率仍突破5.3%水平，创下2002年以来的新高。

张爵兴认为，这一点对于观察星期四的亚洲市场至关重要。投资者仍有买入意愿，尤其是针对人工智能和科技板块；但与此同时，高企的债券收益率、油价以及地缘政治局势，也让投资者变得更加审慎。

他说：“新加坡市场的情况则介于两者之间。我认为这更多是市场在企稳，而非趋势发生了重大转变。”

FSM Global研究部投资组合经理杨慧诗说，除了美光科技（Micron）业绩消息鼓舞日本晶片相关股之外，日元走软也为日本出口商提供了利好。日本央行星期四发布的“意见摘要”整体基调偏向鹰派，但投资者降低了对10月加息的押注，这给日元汇率带来了压力。首尔和台湾股市上涨的原因大致相同，投资者对人工智能和半导体行业强劲的前景作出了积极反应。

杨慧诗说，新加坡股市的小幅波动，相当合理地反映了它独特的市场构成。海指今年以来表现强劲，主要由银行股领涨，因此在近期上涨后出现一定程度的盘整是可以理解的。此外，海指在星期四之前已连续两个交易日下跌。

与此同时，美国最新的通货膨胀数据有利于对利率敏感的资产：美国8月份整体个人消费支出物价指数环比上涨0.3%（市场预期为上涨0.4%），核心指数上涨0.2%（预期为0.3%）。这降低了美联储近期加息的预期，并为房地产投资信托提供了一定的支撑。

然而，海指当中半导体和科技类股所占权重相对较低。这有助于解释为何海指的涨幅未能像东京、首尔和台湾股市那样强劲。

对于前景，张爵兴说：“正如过去几天一样，我依然密切关注美国10年期国债收益率的走势。当债券收益率超过5%时，自然会分走部分原本流向股市的资金。”

新加坡股市星期四整体交易量跌至13亿2000万股，交易总额则增至26亿3000万元；177只股上升，298只股下跌。30只海指成份股当中，12只股价上升，两只持平，16只下跌。

DFI零售集团（DFIRG）股价星期四大涨6.58%，闭市报3.40美元，是涨幅最大的海指成份股。城市发展（CDL）股价下跌3.65%，闭市报7.12元，是跌幅最大的海指成份股。

DFI零售集团星期三闭市后透露，公司将转让所持美心食品（Maxim’s Caterers）50%股权，并买下后者在亚洲市场的星巴克（Starbucks）特许经营权，共涉及1100家星巴克咖啡门店。此举将结束公司与美心食品的长期合作，并净得3亿4000万美元（约4亿3415万新元）资金。

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