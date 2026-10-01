在科技竞争加剧的时代，新加坡必须成为全球的亚洲枢纽（Global Asian Node），连接亚洲与世界，并成为服务亚洲企业的科技中心，吸引全球企业到我国来测试和发展新技术。

国立研究基金会主席、前副总理王瑞杰星期四（10月1日）在《商业时报》创刊50周年晚宴上，与报章的总编辑陈慧芬对谈，并发表上述看法。

王瑞杰指出，中美两个大国之间出现贸易和科技竞争，反映科技创新的重要性不断提高，人工智能（AI）尤其将成为未来发展的重要领域。

由王瑞杰担任主席的国立研究基金会，将在2026年至2030年落实研究、创新与企业2030计划（Research Innovation and Enterprise 2030，简称RIE2030），并将投入370亿元。

他强调，新加坡常被企业视为进入东南亚市场值得信赖的首选之地，而区域内的初创企业则将新加坡视为走向全球的跳板。“我要指出的是，没有跨国公司或全球企业投资新加坡，仅仅是为了向本地市场销售产品，毕竟我们的市场规模如此有限。”

对于AI，王瑞杰认为，新加坡可与邻国合作，共同构建必要的基础设施和治理体系。他以AI所需的能源举例，包括我国在内最迫切需要能源的国家，往往缺乏生产这类能源的资源条件。而那些具备生产能力的国家，其自身需求却相对有限。“因此，开展能源贸易是顺应市场的举措，这将惠及整个亚细安。”

“一人公司”成风 传统大学教育或走入历史

王瑞杰也谈到目前在中国大量涌现的“一人公司”。这类公司可以用极少的人数，对智能代理进行编程，让它们执行各种任务。

王瑞杰指出，作为前政策制定者，他真正担心的是新加坡的就业前景。“我不认为我们还需要传统的大学教育，因为现在大家随时随地都能获取知识。”

展望未来五至10年，世界将会发生翻天覆地的变化。王瑞杰认为，亚细安各国应当整合力量，形成强大的贸易活动，并与包括中国在内的各国合作，推动亚洲内部乃至国际贸易的增长。

“我们必须保持开放。因为我们的目标不仅仅是建立一个封闭的亚洲市场；我们必须始终向欧洲、拉丁美洲和非洲敞开大门。如果我们能做好这一点，必将从中受益，受益于全球范围内的创新与技术发展。”