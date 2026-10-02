市区重建局在检讨总楼面面积的指导方针，准备为建筑设计提供更大灵活性，受访业者与分析师认为这“正当其时”，不只让发展商可能有更大总楼面面积和项目潜力，也让他们在设计时有更多创意空间。

总楼面面积（gross floor area，简称GFA）是建筑内所有的有盖地面范围和作为商业用途的无盖范围所组成的总面积。

国家发展部长徐芳达最近在第21届新加坡企业奖颁奖典礼上致辞时宣布，市区重建局正检讨有关总楼面面积的指导方针，旨在为建筑设计提供更大的灵活性，并鼓励发展商为建筑增添防热韧性及热舒适度的设计要元素。

ERA产业总裁朱泳强认为，对总楼面面积相关规定的检讨正当其时，因为“新加坡已进入一个新的阶段，我们不仅需要考量建设规模，更需思考如何高效利用每一块土地”。

他以滨海广场（Marina Square）的更新改造为例说：“它展示如何在提高发展强度的同时，实现用途组合和公共空间的拓展，而不仅仅是单纯增加楼面。”

同样地，他认为中央商业区奖励计划（CBD Incentive Scheme）推动旧办公楼向多元化、混合用途街区的转型，融合住宅、酒店、社区及生活方式等多种功能。

可能促成更多集体出售尝试

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德受访时说，总楼面面积是一项强有力的工具，能够引导发展商实现政府期望的目标。例如，发展商可在中央商业区奖励计划规定下，获得最高达30%的额外总楼面面积。

他说：“这使得发展商在有限土地空间上，进行更大规模的发展建设。”

他还说，如果这次检讨适用于旧发展项目的重建，“这可能会促成更多集体出售尝试”。

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）则说，检讨总楼面面积可能标志着发展商和建筑师被赋予更大设计灵活性，同时确保规划目标和建筑环境的质量得以维持。

但在细节公布之前，要评估对发展项目潜力或项目经济效益影响尚为时过早。

他呼吁发展商应将检讨视为一个契机，探讨规划准则如何随着人们对气候韧性、可持续发展，以及生活质量期望的变化而与时俱进。

未来住宅项目将更好地适应新加坡气候

除了宣布检讨总楼面面积规定，徐芳达当天也宣布两项新举措：新加坡建设局将简化工程所用钢筋的检测流程，以及政府将推出脱碳业重新设计工作计划。

莫汉说，鉴于新加坡的热带气候，的确有必要针对支持耐热性和热舒适性的设计特征进行检讨，让发展商和建筑师能更自如地融入这些元素，无需做出过多权衡取舍。

从住宅角度来看，这可能意味着未来住宅项目将更好地适应新加坡气候，以及更注重遮阳、通风和公共空间与过渡空间的实用性。随着可持续发展理念逐步转向重视日常舒适度与宜居性，这些设计特征对购房者的重要性将日益凸显。