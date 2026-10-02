欧元兑新元汇率跌至19个月低点，低于1.44，兑美元跌至17个月低点，首次跌破1.13。

市场担忧油价上涨推高通胀并拖累欧洲经济，加上欧洲政治不确定性升温，进一步打击欧元资产。

欧元兑美元星期四（10月1日）一度跌至1.1287美元，随后报1.1291美元，下跌0.35%。欧元9月累计下跌近2.5%，创2025年7月以来最大单月跌幅。

欧元兑新元也走低。截至星期五（10月2日）上午9时30分，欧元兑新元约报1欧元兑1.4398新元，意味着新元兑欧元走强。

市场对欧洲经济前景的担忧加剧。欧元区通胀近期明显升温，凸显能源价格上涨持续带来的压力。同时，法国债券收益率升至14年高位，反映市场对法国财政状况的忧虑，德国基准国债也受到抛售压力。

欧洲股市星期四下跌0.66%，债券价格也走低，进一步拖累欧元。

彭博社报道，荷兰合作银行（Rabobank）外汇策略主管弗利（Jane Foley）说，经济增长风险一直压制欧元。尽管欧洲中央银行（ECB）是七国集团（G7）中较早开始加息的央行之一，市场也预期它将进一步加息，但欧元仍未能获得支持。

能源与政治隐忧压制欧元

她指出，欧洲作为能源进口地区，对能源价格上涨尤其敏感；此外，明年法国选举以及德国政治局势等因素，也为欧元带来额外压力。

相比之下，美元持续走强。美元兑一篮子主要货币在截至9月底的季度连续第六个季度上涨，是2022年以来最长的连涨季度。美元指数星期四上涨0.31%，接近5月中以来最高水平。

澳大利亚国民银行（NAB）外汇策略主管阿特里尔（Ray Attrill）指出，目前美元似乎对10年期美国国债收益率上升的反应，比对市场对美联储下一次加息时点的预期更敏感。只要美债收益率继续上升，美元就可能获得支持。

与此同时，全球债券市场9月经历多年来最严重的单月跌势之一。政府财政状况恶化、债券供应增加以及通胀上升，共同推高债券收益率。