淡马锡正加大人工智能（AI）的投资力度，目前不担心AI带来的安全隐患。

根据路透社美国时间星期四（10月1日）报道，淡马锡北美区主管阿瑟顿（Jane Atherton）在波士顿举行的路透社美国投资活动上表示，为AI相关基础设施提供资金的企业相信，随着AI应用日益普及，这些大规模投资将带来风险调整后的回报。

阿瑟顿说：“支撑整个AI建设的是全球一些实力最强的资产负债表……我们依然极为看好AI。”

全球债券遭抛售，以及市场预期货币政策将进一步收紧，令外界质疑在高利率时代科技巨头作出的巨额支出承诺是否可持续。

报道指出，分析师预测，在为满足巨大的算力需求而投资昂贵晶片和数据中心的推动下，超大规模云服务商的资本支出到2027年将超过1万亿美元（约1.28万亿新元）。

持有Anthropic和OpenAI股份的淡马锡，是全球最大的国有投资者之一，其总持股价值约4000亿美元。

报道透露，淡马锡在美洲地区的持仓占投资组合的26%，主要集中于美国，在金融服务和科技领域的企业中持有重要股份，主要投资包括贝莱德、万事达卡和英伟达。

淡马锡今年早些时候公布计划，将在未来五年内把对AI生态系统的投资提升至投资组合的最高15%，目前约为6%。

AI安全问题需政府与企业合作

在多家领先企业呼吁放缓AI发展速度、警告快速进步可能导致人类灭绝后，围绕AI发展速度的讨论已成为焦点。

报道指出，阿瑟顿表示，AI安全问题需要由政府和开发该技术的公司加以解决。