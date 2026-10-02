淡马锡高管称对当前AI支出水平感到放心
淡马锡北美区主管阿瑟顿在波士顿举行的路透社美国投资活动上表示，为AI相关基础设施提供资金的企业相信，随着AI应用日益普及，这些大规模投资将带来风险调整后的回报。 （档案照片）
淡马锡正加大人工智能（AI）的投资力度，目前不担心AI带来的安全隐患。
根据路透社美国时间星期四（10月1日）报道，淡马锡北美区主管阿瑟顿（Jane Atherton）在波士顿举行的路透社美国投资活动上表示，为AI相关基础设施提供资金的企业相信，随着AI应用日益普及，这些大规模投资将带来风险调整后的回报。
阿瑟顿说：“支撑整个AI建设的是全球一些实力最强的资产负债表……我们依然极为看好AI。”
全球债券遭抛售，以及市场预期货币政策将进一步收紧，令外界质疑在高利率时代科技巨头作出的巨额支出承诺是否可持续。
报道指出，分析师预测，在为满足巨大的算力需求而投资昂贵晶片和数据中心的推动下，超大规模云服务商的资本支出到2027年将超过1万亿美元（约1.28万亿新元）。
持有Anthropic和OpenAI股份的淡马锡，是全球最大的国有投资者之一，其总持股价值约4000亿美元。
报道透露，淡马锡在美洲地区的持仓占投资组合的26%，主要集中于美国，在金融服务和科技领域的企业中持有重要股份，主要投资包括贝莱德、万事达卡和英伟达。
淡马锡今年早些时候公布计划，将在未来五年内把对AI生态系统的投资提升至投资组合的最高15%，目前约为6%。
AI安全问题需政府与企业合作
在多家领先企业呼吁放缓AI发展速度、警告快速进步可能导致人类灭绝后，围绕AI发展速度的讨论已成为焦点。
报道指出，阿瑟顿表示，AI安全问题需要由政府和开发该技术的公司加以解决。