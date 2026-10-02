受第四季电价大幅回落影响，大华银行将2026年全年平均核心通胀率的预测从1.8%下调至1.7%。

但另一方面，12月巴士和地铁车资上调7%，明年核心通胀预计从2.1%上升至2.2%。

大华银行副经济师许俊杰星期五（10月2日）发布报告，对新加坡通胀率做出上述的预测调整。

他指出，根据新加坡能源集团星期三（9月30日）公布的最新住家受管制电价，较上一季度下调10.4%。这一降幅远超市场预期的3.9%。

虽然第四季电价出现超预期回落，但中东地缘冲突的扩大已推动布伦特原油价格突破每桶100美元（约128新元）大关，航空煤油和柴油等价格也同步走高。

许俊杰分析指出，若布伦特原油价格至2026年12月中旬前维持在每桶95美元的高位，2027年第一季电价预计将环比回升3.2%。

同时，新加坡公共交通理事会因“中东危机引发的能源成本上升”，宣布自12月26日起将巴士和地铁车资上调7%。基于这两个因素，许俊杰把明年核心通胀预测从2.1%调高到2.2%。

中东能源冲击影响新加坡通胀走势

他也写道，数据显示，价格上涨压力正从能源类商品向非能源类商品扩散，表明能源价格冲击对终端消费价格的传导仅是“推迟”而非“消失”。

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时说，第四季电价下调将为住家电费开支带来短期缓解，但公共交通车资的上调将形成上行压力。后者可能对2027年通胀走势带来更大影响。

林秀心指出，中东局势引发的能源冲击所产生的第二轮和第三轮效应，预计仍将传导至更广泛的商品和服务。“选择固定电价计划的家庭占比仍不足50%，因此未来未必会对缓解通胀压力产生实质作用，更多是一种对冲能源价格波动的策略。更值得关注的数据点将是能源价格及其传导效应。”