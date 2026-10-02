在纽约上市的新加坡私召车公司Ryde，面对两起由投资者发起的诉讼，其中一项被指涉嫌操纵股价。

散户投资者维斯（Shari Weiss）和其他股东，指Ryde参与“拉高出货”（pump-and-dump）设局，并于9月10日入禀美国地方法庭纽约南区法院，起诉公司和多名高层与董事，包括Ryde创始人兼首席执行官邹俊明和前首席财务官郎晨飞（译音，Lang Chen Fei）。

根据诉状，维斯在2024年9月9日至11日用了近40万美元（约51万新元），买入1万9000股Ryde的股票。其他股东是在2024年3月至9月11日买入公司股票。

“拉高出货”指的是多人串谋通过虚假或具误导性的正面言论，抬高金融交易工具的价格，然后在价格高峰抛售。

维斯指Ryde通过自称是财务顾问人，在社交媒体和论坛网站营造买股热潮。

公司股价在大量交易的推动下，一度上升到22.49美元的历史高位，可是公司基本面并未改变，也没有发布任何会刺激股价的消息。

股价在9月11日突然大跌75%至5.50美元。接着股价迅速进一步下跌至0.50美元左右。

关于集体诉讼，Ryde称打算“聘请诉讼法律顾问，并积极应诉”。

公司也同时面对另一起诉讼。

持有Ryde股权的投资控股公司Octava Fund，7月3日向开曼群岛大法院提交了一份呈请书。Octava Fund和Ryde都是在开曼群岛注册成立。

这份呈请书要求Ryde回购基金所持有的690万股，或以治理不当、违反职责等问题为由，对Ryde进行清盘。

关于这项呈请，Ryde在9月18日发布文告说：“诉讼程序仍处于初步阶段，法庭还未对实质指控作出任何裁决。目前没有委任任何官方或临时清盘人，董事会仍然掌控公司，诉讼也未影响公司的运作，或正常营业的能力。”

公司也不认为这起诉讼会对公司构成重大影响。