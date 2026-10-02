油价上涨和美国国债收益率上升，继续拖累风险市场情绪。本地多数大型股遭抛售，新加坡海峡时报指数星期五（10月2日）闭市下跌32.85点或0.58%，收报5634.82点。

辉立证券首席股票经纪刘伟雄接受《联合早报》访问时说，新加坡股市星期五表现乏力，银行股出现转弱向下的迹象，多数大型指数成份股及房地产股也遭明显抛售。

他补充说：“摩根大通今晨发布报告，下调新加坡交易所（SGX）评级，导致新交所股价大跌，进一步拖累海指表现。”

星期五本地股市全场成交量12亿6000万股，总交易额22亿8000万元。上升股223只，下跌股335只。

海指成份股方面，仅有四只上涨，两只持平，其余24只均下滑。

跌幅最大的海指股是DFI零售集团（DFIRG）和新交所，分别下跌8.82%和7.17%，收报3.10美元和20.99元。

涨幅最大的是泰国酿酒（Thai Beverage）和怡和控股（JMH），分别上涨1.18%和0.88%，收报0.43元和55.36美元。

亚太股市涨跌互现。香港股市以2.6%的跌幅领跌，东京跌0.94%。悉尼则上涨0.79%，首尔上涨0.46%，台湾上涨0.25%。上海、深圳因假期休市。