在经历多年派息缩减之后，亿万富翁詹姆斯·戴森（James Dyson）旗下的吸尘机制造公司大幅提高向家族控股公司支付的年度股息。

彭博社星期五（10月2日）报道，本星期公布的文件显示，戴森控股公司（Dyson Holdings）去年向总部位于新加坡的韦伯恩控股公司（Weybourne Holdings）派发7亿5000万英镑（约12亿6700万新元）股息。而彭博社汇编数据显示，在2024年，戴森控股派发2亿英镑股息，是至少七年来的最低金额。

根据彭博亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），戴森的净资产约为197亿美元（252亿新元），位居英国富豪榜第二。

近年来，现年79岁的戴森多次将与他同名公司的大笔资金转移出来，以增加在金融、房地产和农业等领域的投资，从而实现巨额财富的多元化配置。彭博社的财富指数显示，这其中包括2022年创纪录的12亿英镑股息，使得过去10年间转移的资金总额超过45亿英镑。

注册文件显示，戴森控股已承诺在2026年支付至少7000万美元股息。

戴森的商业帝国如今包括一项保险业务，为他的个人和财务事务提供保障。他还拓展农业业务，成为英国最大的土地拥有者之一。作为戴森家族的控股公司，韦伯恩控股在首席投资官辛普森（Jane Simpson）的领导下，还涉足对冲基金、风险投资和私募股权投资领域。

戴森毕业于英国皇家艺术学院（Royal College of Art），于20世纪90年代初创立自己的科技公司，并将产品线扩展至风扇、吹风机和降噪耳机等领域。公司于2022年在新加坡设立新的全球总部，不过戴森本人已返回英国，并在英格兰西南部拥有一处乡村庄园。

戴森控股公布的2025年营收下跌6.7%至61亿英镑，营业盈利仍增加15%至6亿零300万英镑。公司去年推出十多款新产品，其中包括一款配备先进人工智能污渍检测系统的机器人。

戴森发言人说，美国关税对公司的财务状况产生重大影响。