曾经是太子集团（Prince Group）多个空壳公司在本地办公地点的工业大厦，如今以3900万元的价格出售，买家是本地汽车业务公司嘉利（Jackspeed，前称聚速）。

嘉利总裁叶建平星期五（10月2日）接受《联合早报》访问时说，他已经于9月16日与卖方达成了交易。根据新加坡土地管理局的交易文件，这笔买卖的日期是6月29日。

这栋工业大厦位于惹兰奇兰巴叻2号（2 Jalan Kilang Barat）。叶建平受访时说，他正成立中高端二手车的业务，因此计划将这栋建筑的底楼部分作为展示间。

《联合早报》早前报道，这栋工业大厦曾于去年12月2日挂牌出售，当时标价约5000万元。不过，有关的出售通告随后被撤下。

我国警方早前在红山工厂路（Kung Chong Road）逮捕汽车租赁公司SRS Auto（简称SRS）负责人陈友杰（Tan Yew Kiat）。据了解，他是因为与陈志的洗钱案有关而被捕。



陈友杰的女儿陈晓萱（译音，Chen Xiaoxuan，25岁）此前是上述工业大厦的业主。她是通过一间公司持有这处房地产。

根据交易文件，她在2022年以3530万元的价格，从ESR乐高房地产投资信托（ESR-LOGOS REIT）购得这处房地产。

嘉利成立于1993年，是一家为汽车行业生产内饰、塑料及铝制零部件的制造商，在马来西亚和泰国设有工厂，在新加坡则主要从事汽车租赁、保险及金融业务。

自2003年起，这家公司在新交所主板挂牌，并随后于2023年11月退市。