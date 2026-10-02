挂牌公司优创康智（UltraGreen.ai）宣布委任两名新独立董事，以支持公司的下一阶段发展。

公司即日起委任郭树恩（译音，Keoy Soo Earn，57岁）和颜诗颖（译音，Gan Shiying，41岁）为独立非执行董事，首席独立董事谢福华（76岁）于同日卸任，以便投入更多时间处理其他事务。现任独立董事陈运琼（67岁）即日起接任首席独立董事。

这家手术用荧光剂靛氰绿（ICG）供应商，在星期五（10月2日）闭市后宣布这项消息。

谢福华是在2026年8月出任全国工资理事会（NWC）主席以及挂牌公司凯德投资（CapitaLand Investment）的副主席。

陈运琼目前是独立非执行董事，他转任首席独立董事后，将继续担任提名委员会主席以及担任审计与风险委员会和薪酬委员会的成员。郭树恩将出任审计与风险委员会主席、薪酬委员会主席以及提名委员会成员。颜诗颖将是审计与风险委员会和薪酬委员会的成员。

优创康智指出，这些委任是董事会与提名委员会经过审慎考量及与谢福华进行商讨后作出的决定，旨在确保工作的连续性，并汇聚“支持公司发展所需的各项相关经验与技能”。

郭树恩曾任职于咨询公司德勤（Deloitte），并曾担任德勤的私募股权业务负责人。

颜诗颖目前担任淡马锡旗下创投公司祥峰投资（Vertex Ventures）的投资总监，她拥有18年的投资管理与企业融资经验。

随着谢福华卸任以及两名新董事加入，优创康智董事会共有七名董事，其中五人为独立董事。

优创康智星期五股价跌0.88%，闭市报0.565美元。