翡翠餐饮集团两家控股公司近期进入接管程序（receivership），引起公众关注：公司是不是已经陷入严重财务困境？接管是否意味餐厅业务将陆续关闭？

此前，翡翠餐饮集团陆续关闭多家分店，包括位于世界城的翡翠港式小厨，以及武吉班让山乐坊和新达城分店。公司去年6月也关闭了位于荷兰村的翡翠拉面小笼包，让外界担心餐馆经营面对困境。

接管是什么？之后会发生什么？以后还会有翡翠这个餐饮品牌吗？《联合早报》来解答这些问题。

1）被接管是不是意味公司已经陷入困境？业务会不会结束？

一般来说，接管是公司面对财务压力的一个重要信号，但并不等于公司一定会清盘。

义正律师事务所（TSMP Law Corporation）争议解决、破产与重组合伙人陈美莲说：“接管程序经常被误解为企业即将走向终结。”

她指出，这确实是一个严重的发展，但更准确地说，接管是有担保债权人（secured creditor）执行债权及追回资产价值的机制。目的是保护或追回有担保债权人的资产价值。接管人的权限范围取决于有关担保安排，因此可能只涉及公司部分资产，也可能涵盖较广泛的资产。

Dentons瑞德律师事务所重组和破产业务部高级合伙人林慧莉解释，债权人可能是银行、贷款机构或投资者，在出现违约或长期未偿还债务等情况下，根据担保文件委任接管人。

接管和清盘不能画上等号。清盘是结束公司的业务并处理资产、偿还债务；接管则主要围绕有担保债权人所持有的担保资产展开。

2）接管人做什么？

简单来说，接管人就是按照委任范围接管相关资产，并寻找实现资产价值的最佳方式。

林慧莉说，首先要看的是有关担保文件，这些文件决定接管人可以控制哪些资产，可以行使什么权力。接管人可能收取应收账款、接管房地产、出售受担保资产，也可能继续经营部分或全部业务，或者寻找买家，将业务作为一个持续经营的企业出售。如果继续经营没有商业可行性，也可能结束有关业务。

这里还需要区分接管人和接管及管理人（receiver and manager）。

一般而言，接管人主要负责接管和变现特定的担保资产；接管及管理人则通常拥有更广泛的权限，包括在一段时间内管理和经营有关业务。

根据负责接管翡翠两家公司的财务及风险顾问解决方案公司德安华（Kroll）的文告，有关代表是被委任为接管人。

3）接管后会发生什么？

接管人接任后，一般会先审查公司的财务和运营状况，以及受担保资产的价值，再考虑如何最大限度保存和实现这些资产的价值。

如果继续经营能够产生更高价值，接管人可能维持部分或全部业务；如果把企业作为一个持续经营的业务出售，比逐项出售资产更有价值，也可能寻找买家。另一方面，如果部分业务已经没有商业可行性，则可能关闭。

因此，接管的最终结果不一定是“公司恢复正常”。有时候，原来的公司可能退出，但业务本身保留下来，由新的投资者或业主继续经营。

德安华代表目前正对翡翠餐饮集团的财务及运营事务展开审查，包括评估集团旗下品牌、餐厅及业务组合可采取的策略选项，以稳定业务并保存价值。

4）有没有公司接管后保住业务 甚至改善经营？

林慧莉举了两个新加坡企业的例子。

第一个是新加坡摩天观景轮（Singapore Flyer）。接管及管理人接手后，采取措施扭转亏损情况，并让摩天观景轮继续营业。据接管人当时公布的信息，摩天观景轮在接管期间扣除折旧后实现会计盈利；营运利润及资产变现所得，也让有担保债权人最终获得全额偿还，部分无担保夹层债务也获得偿还。

新加坡摩天观景轮开始营运后仅五年，在2013年因财务问题被接管，2014年被星雅集团（Straco）收购。（档案照片）

另一个例子是石油化工厂裕廊芳烃（Jurong Aromatics）。

裕廊芳烃的贷款机构在2015年9月委任接管人。工厂在2016年7月通过与英国石油（BP）新加坡和嘉能可（Glencore）新加坡的代加工安排恢复运营，之后资产于2017年8月完成出售给埃克森美孚（ExxonMobil）。

林慧莉说，这显示，接管并不必然意味着相关业务或资产消失。接管程序也可以成为稳定业务、保存资产价值，以及最终把业务或资产转让给新业主的方式。

不过，最终结果取决于具体的担保安排、公司的财务状况、资产价值，以及继续经营是否具有商业可行性。

5）翡翠能改善经营吗？

根据会计与企业管制局（ACRA）BizFile的记录，本地除了Crystal Jade Culinary Concepts Holding Pte. Ltd被接管，Crystal Jade Group Holdings Pte. Ltd和Crystal Jade Restaurants Pte. Ltd也处于被接管状态。

根据BizFile获得的文件，Crystal Jade Group Holdings从2020财年至2023财年蒙受亏损，分别是480万元、414万元、1238万元和150万元，文件没提供2024财年和2025财年的数据。

Crystal Jade Culinary Concepts Holding的财报也显示亏损，但这家公司是控股公司，并没有营收记录。

本地餐饮业这几年的竞争激烈，今年前八个月有2354家餐饮公司关门，过去两年每年有超过3000家餐饮企业停业。

更多“过江龙”餐饮品牌来到新加坡，不少本地餐饮品牌都面对压力。

例如连锁餐饮店三盅两件（Soup Holdings）截至6月底的2026财年上半年，由于新店收入难抵消搬迁与关闭门店影响，公司上半年由盈转亏，亏损67万3000元。

同乐集团截至3月底的财年亏损167万元，同比缩小6%，营收减少3%至7961万元。

德安华代表相信，维持翡翠餐饮集团业务持续运作及保存业务价值，符合所有利益相关方的最佳利益。