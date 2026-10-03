摩根资产管理旗下摩根新加坡亚洲股票入息基金（JPMorgan Singapore & Asia Equity Income Fund），资产管理规模突破10亿元，截至8月31日达到12亿6000万元。

摩根资管星期五（10月2日）发文告说，这反映出投资者对新加坡及亚洲长期增长潜力的信心、对收益型投资方案日益增加的需求，以及新加坡股市不断发展的态势。

这支基金是今年1月在新加坡金融管理局证券市场发展计划（Equity Market Development Programme，简称EQDP）下推出。

基金主要投资新加坡及亚洲股票，并采用期权策略，以争取股息收入和整体回报。基金由驻新加坡的股票投资组合经理黄宝丽和王长琪管理。

基金目前开放给新加坡散户、合格投资者及机构投资者。

《联合早报》之前报道，截至今年7月，首两批入选的基金经理当中，已有七家推出八支基金。

国家发展部长、金融管理局副主席徐芳达在星期二（9月29日）宣布委任第三批证券市场发展计划资产管理公司，并向它们配置14亿5000万元。

这意味计划下共有14家基金管理公司，合计管理54亿元基金，投资新加坡股市，尤其是中小型市值股。