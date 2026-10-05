政府未来五年，将分批拨付1亿1800万元，推动生物经济研究成果商业化，同时助力企业实现原材料来源多元化，并开发更优质的产品。

主管社会服务整合事务的教育部长李智陞星期一（10月5日）为国家工程生物学中心（National Centre for Engineering Biology）主持开幕时宣布，政府将在研究、创新与企业2030计划（RIE2030）下，推行上述资助项目。

生物经济的核心在于利用酵母、细菌等微生物，或农业副产品等生物材料来替代传统的化石能源，生产日常生活必需品。

新举措将支持公共研究机构展开与业界需求接轨的研究，重点开发用于特殊化学品的生物基（bio-based）解决方案，以及可融入新加坡现有能源与化工产业的“直接替代型”生物原料。

资助计划聚焦四个领域，分别是从区域农业副产品中开发新碳源、利用实验室自动化技术和人工智能开发新一代微生物和酶、优化生物加工和产品回收流程，以及为特定具商业潜力的项目提供资金支持。

这是新加坡迄今规模最大的生物经济领域资助计划，连同其他项目，政府已累计投入2亿元资金支持相关发展。

当局将充分利用新加坡现有科研生态系统，包括新加坡科技研究局（A*STAR，简称新科研）和高等学府的资源和能力，解决生物基产品生产过程中存在的行业缺口与挑战。

李智陞说，新科研将设立生物经济创新办公室，与经济发展局和科研伙伴协调相关工作，助力具有潜力的创新成果实现应用与商业化。

可持续发展需求推动生物经济发展

国际研究机构市场研究公司（Research and Market）预计，到2030年，全球生物基化学品市场规模将超过2000亿美元。

新加坡经济发展局局长黎佳明认为，市场规模增长由多个因素驱动，包括为满足可持续发展需求和安全标准而制定的法规，正为生物基解决方案创造新市场。

其次，企业积极探索能替代化石原料的生物基方案，以便在无需重构生产流程的情况下，实现供应链多元化和可持续发展目标。此外，生物技术应用范围日益广泛，已延伸至保护农作物和个人护理产品。

黎佳明说，新加坡有机会提升在高附加值特殊化学品及先进材料领域的创新和生产能力，同时支持现有产业基础向更加可持续的生产模式转型。

新科研生物经济创新办公室署理项目总监黄敏浩告诉《联合早报》，团队过去一年与全球生物经济领域的跨国企业、初创公司和投资基金广泛交流。业界普遍认为，在扩大生物基解决方案的规模方面仍存在瓶颈，尤其涉及原材料成本、下游回收及整体生产流程的复杂性。

成立于2019年的新加坡生物科技初创公司Allozymes拥有一个酶筛选平台，每天可测试超过2000万种酶，筛选效率高于现有技术。（特约伍书永摄）

新加坡生物科技起步公司Allozymes研发一项结合微流控技术、计算机分析和人工智能的技术，加快发现适合特定产业应用的优质酶（enzymes）。

公司联合创始人佩曼（Peyman Salehian）和阿克巴（Akbar Vahidi）受访时不约而同地说，招聘人才是公司面对的最大挑战之一。由于难以找到具备专业技能的人员，公司只能自行培养团队。

黄敏浩说，通过资助计划可加强我国在生物经济领域的科研实力、培养具备商业应用相关知识的人才，同时吸引更多企业在我国设立研发基地，进一步巩固新加坡作为全球生物经济重要枢纽的地位。

专注于农业业务的跨国企业科迪华农业科技（Corteva Agriscience）2019年在新加坡设立亚太区域总部。公司分析化学师余丝琪认为，凭借优秀人才和政府大力支持，新加坡能够将农业和生物经济发展推向新高度。

她说，新加坡良好的研发环境有助汇聚亚太各地伙伴共同开发各种解决方案，帮助农民提高生产力，同时降低对环境的影响。