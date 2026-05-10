为帮助年轻人了解资本市场、培养投资知识，新加坡证券业协会（SAS）、新加坡证券投资者协会（SIAS）和新加坡交易所（SGX）联合推出青年股票大使计划，为年轻人提供投资教育、上市公司交流、实习及导师指导等机会。

三机构星期一（10月5日）发布联合文告宣布这项计划，目标是建立一个具备投资知识的社群，支持更多年轻人踏上投资之路。

同天，新交所11只指定证券的最低交易股数缩小，让投资者能够以较少的初始资金买入股价较高的股票，进一步降低入市门槛。

青年股票大使计划（Youth Stock Ambassadors Programme）是一个由青年主导的平台，面向对资本市场和投资感兴趣的高等院校学生。

初期，证券业协会和证券投资者协会将在新交所支持下，向证券投资者协会青年分会收集反馈，共同设计计划。

获选青年股票大使将接受资本市场教育和培训，并有机会与上市公司交流、参与实习及接受导师指导，同时培养分析、研究和内容创作能力。

证券协会主席何绍勤指出，缩小最低交易股数是降低股票投资门槛的积极一步，但也须配合投资者教育、优质研究资源、导师指导和实际市场体验。

他说：“通过青年股票大使计划，我们希望为年轻投资者提供所需的知识、信心和支持，让他们成为具备充足认识、长期参与新加坡资本市场的投资者。”

证券投资者协会副会长洪豪耀指出，年轻投资者可能会面对大量资讯而感到无所适从，因此应在投资原则和知识方面打好基础。

他补充说：“对许多人来说，投资新加坡股票所需的起步资金，确实可能构成障碍。缩小最低交易股数可降低入市门槛，让新加坡市场更容易参与，并为年轻人创造机会，更早培养良好投资习惯。”

新交所全球金融市场主管黄耀龙指出，培育下一代投资者不能仅靠降低投资门槛。这项计划将让年轻人与上市公司及市场从业者交流，帮助他们在充分了解的基础上投资，并建立更长远的投资视野。

新加坡理工大学投资与商贸学会执行委员会成员郑靖璇说，学生储蓄有限，兼职收入也不稳定，要拨出数千元开始投资蓝筹股并不容易。缩小最低交易股数可减轻年轻投资者的资金负担，让他们更有信心积累实际投资经验。