星期一（10月5日）亚洲早盘的日本、韩国和台湾股指期货均指向上涨，纳斯达克100指数期货上涨0.3%。

12月交割的布伦特原油期货星期一早盘升破每桶103美元，随后回吐部分涨幅；合约价格在上周上涨近5%。尽管石油输出国组织及其盟友（OPEC+）的主要成员国同意维持11月份的原油产量配额不变，布伦特原油期货价格仍然上涨。

彭博社报道，美国10年期国债收益率上周升至2002年以来最高水平。本周举行的10年期和30年期国债拍卖，将考验投资者对长期限国债的需求。美国联邦储备局也将在星期三（7日）公布9月议息会议记录，从中可能看出决策官员对潜在价格走势和预期的担忧。

此外，据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch的数据显示，市场对美联储在10月加息的概率已从一周前的64%降至约22%。

美国就业数据弱于预期，美市上星期五（2日）闭市上涨。美联社报道，美国雇主9月份净增2万9000个职位，少于经济师预期。

美市上星期五闭市时，标普500指数涨0.7%，纳斯达克指数涨1.2%，道琼斯工业指数涨0.5%。纳斯达克100指数创收市新高，美国半导体股指数也上涨。

新加坡海峡时报指数上星期五跌32.85点或0.58%，闭市报5634.82点。

以下是星期一可关注的股票：

1）星展集团控股（DBS）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）和新加坡交易所（SGX）：新交所星期一起把首批11只股的每手买卖单位从100股降至10股。新交所说，调低交易股数的条件是股价超过10元但不超过100元；美元计价的股票则采用相应的美元门槛。新交所也会每季检讨是否有更多证券符合条件。

2）亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）上星期五闭市后宣布，拟以200万元全资收购马来西亚汽车经销商Karrus Mobility，进军中国奇瑞旗下电动车品牌iCAUR的新车销售、售后服务及零配件分销业务，拓宽盈利来源，同时继续经营新加坡消防业务。

3）新电信（Singtel）旗下的金融科技公司Mynt，在菲律宾的首次公开售股发行价定为每股6.60比索（约0.13新元），预计可筹集最多610亿比索（约12亿新元），有望成为菲律宾有史以来规模最大的首次公开售股活动。

提供电子钱包服务GCash的Mynt，是菲律宾环球电信（Globe Telecom）的合资企业，新电信持有环球电信22.24%的股权。

菲律宾环球电信上星期五发表的文告显示，Mynt将以每股6.60比索的发行价，在首次公开售股活动中发行约80亿2741万普通股。售股活动也附带最多12亿零411万次级普通股的超额配售选择权。

更多新加坡股市信息，请点击这里前往。