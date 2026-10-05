远东乌节（Far East Orchard）拟以2830万元收购远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）管理公司的42%股权。交易完成后，远东乌节在管理公司的持股比率将从33%增至75%，集团核心资产管理规模预计从21亿元增至39亿元，超过原定的30亿元目标。

远东酒店信托由房地产投资信托和商业信托两部分组成，FEO酒店资产管理公司（FEO Hospitality Asset Management，简称FEOHAM）负责管理房地产投资信托；FEO酒店信托管理公司（FEO Hospitality Trust Management，简称FEOHTM）负责管理商业信托。远东乌节要增持的是两家管理公司股权。

远东乌节星期一（10月5日）发布文告说，公司已与卖方资产管理公司（FEO Asset Management Pte. Ltd.）签署有条件股份买卖协议，交易预计在2026年底前完成。卖方属于远东机构，交易完成后将继续持有两家管理公司各25%的股权。

远东乌节集团首席执行官邓耀权说，这项收购也是扩大集团综合住宿平台的重要一步。他说，增持管理公司股权有助扩大经常收入来源，并拓宽增长渠道，包括循环调配资本和以较少自有资本扩大资产管理业务。

远东酒店信托市值12亿5000万元，拥有13个房地产项目，其中12个在新加坡，另一个是日本酒店。

远东乌节说，这项收购将加快推进FEOR30战略。

FEOR30是集团推出的五年计划，原定在2030年将核心资产管理规模从20亿元增至30亿元，并把酒店客房和特定用途学生宿舍床位总数增至11万个。

星期一发布的文告中说，集团已将2030财年的核心资产管理规模目标上调至至少50亿元。