新加坡与印度企业可通过善用双边合作框架、深化与印度各邦的联系，以及建立互利伙伴关系，进一步加强商业往来，发掘新机遇。

外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳星期一（10月5日）在首届新加坡—印度增长网络论坛（Singapore-India Network for Growth）上致辞时，提出两国企业的合作方向。

她说，在全球充满不确定性的背景下，两国政府已为合作奠定坚实基础，企业也建立深厚的商业联系。两国经济各具优势，通过促进企业之间的联系，可为双方创造更多机遇。

这个由新加坡工商联合总会举办的论坛，汇集两国政府高层、企业领袖和投资者。印度恰蒂斯加尔邦和哈里亚纳邦的首席部长也出席，向新加坡企业介绍当地的投资机遇。

颜晓芳指出，印度是新加坡的主要贸易伙伴之一，2025年双边货物贸易总额达350亿元。两国多年来建立多个促进贸易与合作的双边框架，并通过每年举行的印度—新加坡部长级圆桌会议，推动六个共同关注领域的合作。

今年8月在新加坡举行的第四届圆桌会议，由副总理颜金勇和印度财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）共同牵头，讨论半导体、工业园区、粮食安全、数码支付和绿色航运等领域的合作。

颜晓芳说，新加坡—印度半导体生态系统伙伴关系，以及PayNow与印度统一支付接口（UPI）的互联等举措，让企业更容易跨越两国市场开展业务。

“我鼓励新加坡企业充分利用这些平台，与工商联合总会及我国相关机构交流，告诉我们你们遇到哪些困难。”

在深化与印度各邦联系方面，颜晓芳强调，进入印度市场只是第一步，各邦的发展重点和优势不同，企业应了解这些差异，并直接与各邦建立联系。

颜晓芳举例说，印度理工学院布巴内斯瓦尔分校与南洋理工大学，正在奥迪沙邦合作开展可持续能源技术研究。胜科工业（Sembcorp Industries）则在印度13个邦拥有总容量约760万千瓦的可再生能源投资组合，并有意进一步拓展。

工商联合总会去年11月也在班加罗尔设立新加坡企业中心，支持本地企业探索印度市场。

她也强调，两国经济关系不应仅着眼于新加坡企业进入印度，也应为印度企业在新加坡创造机遇。印度企业可利用新加坡作为基地，连接东南亚及国际市场。

她以职总平价与印度农业及加工食品出口发展局联合举办的印度食品路演为例说，活动展示160多种产品，吸引新加坡消费者的浓厚兴趣，也让印度出口商更好地了解本地口味。

她说：“我鼓励更多印度出口商效仿，在这里探索商机。”

她补充说，两国食品安全机构已签署食品安全合作谅解备忘录，让食品贸易更加安全、顺畅。