由新加坡吴氏家族掌控的日本涂料公司立邦涂料控股（Nippon Paint Holdings），将以13亿5000万美元（约17亿3000万新元），收购荷兰涂料公司阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）的东南亚装饰漆业务，进一步扩大区域业务版图。

立邦星期一（10月5日）在声明中说，这项涵盖七个国家的交易预计于2027年中完成，完成后将增加公司盈利。公司将通过银行借款和现有现金为收购融资，不会发行新股。

立邦在东京证券交易所上市，由新加坡吴氏家族通过立时集团（Nipsea International）掌控。根据公司今年3月发布的公告，截至2025年底，立时集团持有立邦55.56%的投票权。

据彭博社报道，立邦此前曾提出以75亿欧元（约107亿新元）收购阿克苏诺贝尔的整个装饰漆业务，但多次遭到拒绝。此次取得部分区域业务，将壮大它在越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡和澳大利亚的业务。

立邦指出，本次拟收购的业务前景良好，有强大的分销网络、品牌知名度，以及生产和供应体系作为支撑。阿克苏诺贝尔则将保留其涂料业务和全球业务服务机构的全部所有权。

立邦公布的数据显示，拟收购的东南亚业务在2025年取得2亿9100万美元营收，以及6500万美元的息税折摊前盈利（EBITDA），两者均同比减少。

此次交易的估值倍数高于立邦此前提出的整体收购方案。立邦和宣伟公司（Sherwin-Williams）此前曾寻求联合收购整个阿克苏诺贝尔，遭拒后转而提出收购装饰漆业务，最终促成此次交易。

对阿克苏诺贝尔而言，此次出售标志着其亚洲装饰漆业务组合检讨完成，公司此前已出售印度和巴基斯坦业务。

截至新加坡时间星期一上午11时30分，立邦股价上涨0.91%，今年以来累计上涨约12%。