受汽车、零件及配件等领域销售低迷拖累，新加坡8月份零售销售额增幅进一步放缓至0.7%，低于7月的1.3%。

新加坡统计局星期一（10月5日）公布的最新数据显示，若不包括汽车、零件及配件，零售销售额则同比增长1.6%，高于7月的1.3%。

经季节调整后，8月零售销售额环比下跌1.0%，主要因为汽车、零件及配件销售额下降9.5%。若不包括这类销售，经季节性调整后的零售销售额环比增长0.6%。

8月零售销售总额估计为45亿元，其中网络销售占15.7%，高于7月的15.2%。若不包括汽车、零件及配件，零售销售总额约为38亿元，其中网络销售占18.2%。

从细分领域来看，多数零售业领域销售额在8月同比增长。化妆品、洗漱用品与医药用品增幅最大，为11.2%。其次是电脑与电信设备，同比增长10.7%。娱乐用品销售额也同比增长4.3%。

相比之下，汽车、零件及配件销售额跌幅最大，同比下滑4.6%。其次是钟表与珠宝，销售额同比下滑2.7%。

统计局数据也显示，8月餐饮服务业销售额同比下跌1.6%，延续7月下跌1.9%的趋势。经季节调整后，8月餐饮服务业销售额环比增长1.5%。

其中，咖啡馆销售额同比下滑5.3%，食阁与其他餐饮场所销售额下滑4.8%，餐馆销售额下滑2.1%。快餐店和供餐商的销售额分别同比增长7.8%和2.9%。