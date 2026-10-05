由于政府举债、人工智能基础设施建设以及能源系统的全面改造竞相争夺长期资金，贷款方则要求更高回报以锁定长期资金，“耐心”的定价正在重估。

新加坡政府投资公司（GIC）首席执行官兼财富管理学院（WMI）主席林昭杰在学院主办的第五届全球—亚洲家族办公室峰会（WMI Global-Asia Family Office Summit）开幕礼上致词时作此表示。

林昭杰说：“全球并不缺乏资本，稀缺的是耐心，而耐心的价值正在被重新定价。”

他补充道：“无论是家族财富还是国家储备，长期资本的优势在于我们无需预测结果。我们所要做的，是做好应对准备，审慎选择持有的资产，并在他人无法行动时果断出击。”

他鼓励投资者不要仅仅关注债券收益率的水平，应探究背后的驱动因素究竟是强劲的增长与投资，还是对通货膨胀及公共财政状况的疑虑。

他指出，人工智能已不仅是股市关注的焦点，也成为信贷市场关注的议题，因为人工智能领域的许多基础设施建设都依赖债务融资。鉴于人工智能和能源领域的发展结果日益分化，他强调细致分析的重要性，并表示新加坡政府投资公司倾向于逐一评估各项资产，而非仅仅投资于某个宽泛主题。

根据财富管理学院文告，本届为期两天的峰会，迎来近650名来自家族办公室生态系统的参与者，探讨富裕家庭应如何帮助下一代做好准备，以承担起对资本、企业及家族传承的责任。

财富管理学院首席执行官胡美霞在会上致词时，发布一项由哈佛商学院（Harvard Business School）和芝加哥大学布斯商学院（University of Chicago Booth School of Business）学术人员联合进行的研究，探讨亚洲家族下一代的接班准备。

这个基于约150个主要在亚洲家办的调查发现，大约一半（49%）亚洲受访者认为，下一代已做好接班准备，这和其他地区（主要为美洲）的情况（52%）接近。

胡美霞说：“我们的研究发现，当家族下一代成员有机会与长辈并肩参与重大决策时，家族认为他们已做好接班准备的可能性会高出近七倍。”