美国上星期五（10月2日）公布的就业报告显示，当地雇主新增聘用人数低于预期，市场因此认为美国联邦储备局这个月底加息的概率降至25%以下。受此利好消息提振，亚太股市星期一（10月5日）普遍走高，新加坡海峡时报指数上涨29.51点或0.52%，闭市收于5664.33点。

台湾股市创新高，闭市涨2.55%，领涨亚太股市；东京闭市时的涨幅也达2.4%，仅次于台湾股市。

首尔股市起0.46%，上海与香港分别涨0.31%和0.28%，悉尼股市小涨0.05%，而深圳股市则下滑0.23%。

美国的非农业就业数据显示，9月共增添了2万9000个工作岗位，远不如市场预期的8万4000个至9万个；失业率也从4.1%微增至4.2%。

安保资本（AMP Capital）首席经济师奥利弗（Shane Oliver）说：“9月份就业数据不冷不热，恰到好处，进一步增强了市场对美国联邦储备局本月不会急于再次加息的预期。”

美国联邦公开市场委员会（FOMC）定于10月27日至28日召开议息会议。

美国10年期债券收益率上星期触及2002年来的新高，达5.34%。辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说：“我们现在必须关注美国国债收益率，如果它一直攀升到一个触发投资者从股票市场转投债券市场的水平，股市会承受卖压。”

本地股市全天的交易量达12亿股，交易额18亿3000万元；上升股269只，下跌股225只。

30只海指成份股多数收高，16只上扬，七只下跌，七只持平。

涨幅最大的是创业公司（Venture），闭市收高2.62%，收报于16.85元，其次是新科工程（ST Engineering）涨2.37%至11.23元。

其他上行股的涨幅介于0.13%至1.37%。

跌幅方面，DFI零售集团下滑2.26%至3.03美元，海庭（Seatrium）下跌1.97%至1.99元，而新加坡交易所滑落1.14%至20.75元。其他四只下跌股的跌幅介于0.12%至0.92%。

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