2026年首九个月新加坡投资银行业务收费达到约6亿9380万美元（约8亿8795万新元），较去年同期增长9.0%，创下自2021年以来的最高同期水平。

根据伦敦交易所集团（London Stock Exchange Group）旗下交易智囊团队星期一（10月5日）发布的数据， 在巨型跨国交易与并购（M&A）热潮的强力推动下，今年首九个月新加坡投资银行活动表现亮眼。

报告指出，新加坡在亚太区整体规模中占比为3.4%，并在东南亚地区独占鳌头，占整个东南亚收费的69.3%。

在投行排名方面，高盛（Goldman Sachs & Co）凭8650万美元的收费及12.5%的市占率，斩获今年前九个月新加坡投行费用榜首；星展集团以6110万美元居次；摩根士丹利（Morgan Stanley）以5530万美元位列第三。

新加坡并购与资本市场活跃表现

报告指出，今年首九个月，涉及新加坡的并购交易总额高达1043亿美元，同比狂飙98.2%，同样创下2021年以来的同期新高。尽管第三季交易活动较上一季放缓9.9%至241亿美元，但整体规模依然强劲。

新加坡公司向外流出的合并与收购（outbound M&A）总值达463亿美元，较去年同期暴增逾两倍。其中最引人瞩目的是新加坡政府投资公司（GIC）在今年2月参与人工智能初创公司Anthropic价值300亿美元的融资案，这也是今年迄今亚太地区最大的一笔交易。

报告指出，新加坡本地并购（Target Singapore M&A）总值达392亿美元，同比增长88.5%，创五年新高。其中包括美国私募巨头KKR与新加坡电信（Singtel）以52亿美元联合收购STT GDC数据中心业务的重磅交易。

在股票资本市场（ECM）方面，首九个月新加坡企业的股权融资总额为74亿美元，同比增长28.2%。虽然交易笔数同比减少44.6%至31笔，但整体资金规模受到大型交易支撑。

其中，快时尚零售商希音（SHEIN）在香港首次公开售股（IPO）集资17.3亿美元，成为今年以来新加坡注册企业规模最大的股权融资项目。与此同时，房地产投资信托（REIT）的后续融资活动也相当活跃，推动房地产行业占股权融资总额的47.5%，规模达35亿美元。

在债务资本市场（DCM）方面，新加坡注册企业的一级债券发行量创下1980年有记录以来的同期历史新高，总额达370亿美元，同比增长6.7%，发债笔数也由去年的88笔增至91笔。

根据报告，金融机构为发债主力，星展银行、华侨银行与大华银行等金融巨头共筹集了250亿美元，占发行总额的67.5%。华侨银行以41亿美元的关联承销额和11.0%的市占率，荣登债券承销商榜首。