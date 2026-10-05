星期一（10月5日）开始，11只新加坡交易所挂牌的“昂贵股”，最少可以10股买卖。

新交所提供的数据显示，这11只股星期一合计成交额约7亿8000万元。

其中，10%的成交额来自少于100股的交易，显示投资者开始采用较小的交易单位；另有58%的成交额虽然超过100股，但交易股数不再局限于100股的整数倍，例如2010股、190股，反映新制度提高了投资者交易的灵活度和精确度。其余32%的成交额则继续以100股的整数倍成交。

个股来看，有七只的交易比9月日均水平更活跃。怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）成交量增幅最大，达79%；创业公司（Venture Corporation）增加68%，大东方（Great Eastern Holdings）增加67%，新加坡交易所增加48%，吉宝增加41%，大华银行增加32%，怡和控股则增加4%。

《联合早报》整理了这11只股的基本资料，以及分析师给予的目标价，看看谁还有上涨空间。

1）星展集团（DBS）

闭市价：77.83元（10月5日，下同）

市值：2200亿元

今年上涨38%

共识目标价：79.13元

根据新加坡交易所的初步数据，10股交易的第一天，星展集团是10股交易最多的。

不到800元可以买10股星展股票，问题是这个进场价会不会太高？毕竟，目标价只比股价高不到2%。

根据彭博社收集的分析师看法，10人推荐买入，10人建议持有。给出最高目标价的是大华继显，预计股价12个月可达83.6元。

大华继显9月24日把星展2026和2027年净利预测上调1.5%和5.7%，主要反映净利息收益率（NIM）预期改善。

大华继显预计，星展2027年股息收益率可达4.5%，并有进一步进行资本管理的潜力。预计星展从2026年第四季起，将季度每股股息提高6分至72分。

2）华侨银行（OCBC）

闭市价：31.88元

市值：1435亿元

今年上涨61%

共识目标价：31.52元

华侨今年涨幅尤其显著，是11只股当中表现最好的，但股价已经超过了分析师共识目标价。

分析师有10人推荐买入，七人建议持守，两人建议卖出。

兴业银行研究10月2日报告说，基准利率上升趋势可能为新加坡的银行带来新一轮增长动力，它看好华侨银行，原因包括资产负债表稳健、强劲的财富管理业务推动盈利，以及估值和股息收益率相对具吸引力。

3）大华银行（UOB）

闭市价：43.06元

市值：716亿元

今年上涨22%

共识目标价：44.22元

比起另两只银行股，大华表现相对逊色。只有四名分析师推荐买入，14人建议持守，一人认为卖出。

麦格理资本研究9月17日指出，大华银行目前估值明显低于星展和华侨银行，预期市净率为1.2倍，较本地同行平均水平低49%。加速财富管理业务增长，以及随着信贷扩张而改善资产质量，是推动这只股估值表现的重点。

麦格理资本也说，本地三大银行都受益于新元隔夜利率（SORA）改善，大华预计获益最大。不过，大中华区商业房地产贷款仍是主要风险。

4）新加坡交易所（SGX）

闭市价：20.75元

市值：223亿元

今年上涨22%

共识目标价：24.27元

新交所今年表现原本相当强劲，但过去一个多月从超过25元的水平，跌至21元以下。

麦格理资本研究9月14日的报告说，证券市场流动性改善的利好已体现在股价中，进一步上涨空间有限。新交所未来两年派息计划已基本确定，预期股息收益率约2%，派息率约65%，低于过去以及同行约90%至95%的水平。

因此，麦格理资本研究同时下调评级和目标价，至弱于大盘（Underperform）和20.3元。

5）吉宝（Keppel）

闭市价：11.11元

市值：202亿元

今年上涨8.1%

共识目标价：13.11元

吉宝业务已从过去以海事业为主，转向以基础设施、房地产和连通性为核心，通过资产管理平台投资和管理能源、数据中心、房地产等资产。

公司近年来积极推行“轻资产”策略，通过出售非核心资产、设立基金及吸引外部资金，释放资产价值，增加经常性基金管理收入。

大华继显在10月2日的报告指出，吉宝的盈利增长、资产轻型转型和基金管理业务扩张均在取得进展，因此维持“买入”评级，并看好其约4.3%的股息收益率。

6）怡和控股（Jardine Matheson Holdings）

闭市价：56.01美元

市值：163亿美元

今年下跌17%

共识目标价：85.12美元

在伦敦第一上市的怡和控股是总部设于亚洲的综合企业集团，业务主要集中在亚洲市场。集团通过旗下企业涉足汽车、零售、房地产、酒店、金融服务及工程等领域，主要资产包括持有亚洲大型企业Astra International、香港置地（Hongkong Land）、DFI零售等的股权。

它最新股价比目标价低34%。

星展研究8月4日的报告说，资本循环是集团重估股价的重要催化剂。怡和上半年已循环约5亿美元资产，并计划今年达到2030年40亿美元资产循环目标的至少20%，意味下半年还将循环约3亿美元资产。

星展预计，集团可能继续出售上市公司的股权，包括剩余的中升控股（Zhongsheng）约14%股权及越南乳业（Vinamilk）约2.5%股权。

7）保诚（Prudential）

闭市价：14.50美元

市值：300亿美元

今年上涨4.4%

共识目标价：18.87美元

保诚业务覆盖大中华区、亚细安、印度和非洲，主要提供人寿及健康保险、财富管理和资产管理服务，在香港、伦敦两地主要上市，在新加坡第二上市。

晨星（MorningStar）8月6日的报告说，保诚上半年业绩表现好坏参半，年度保费等值仅取得中个位数增长，主要因为公司更注重留住客户及改善利润率。集团上半年新业务利润略低于每年15%至20%的长期增长目标。

不过，更重要的营运指标表现较好。上半年毛营运自由盈余增加15%，高于10%的增长目标，也有望超过晨星全年的预测。由于这项指标很大程度决定公司派发股息的能力，晨星认为尤其值得关注。

怡和合发8月宣布以2亿6500万元价格，将马来西亚和新加坡的汽车经销业务，出售给印度尼西亚最大石油化工企业詹德拉阿斯利太平洋。（怡和合发提供）

8）怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）

闭市价：26.55元

市值：105亿元

今年上涨0.2%

共识目标价：28.22元

怡和合发是怡和集团旗下的投资控股公司，持有印度尼西亚大型企业Astra International约50.1%股权，并在东南亚汽车、金融服务、重型设备及其他业务拥有投资。

集团8月宣布以2亿6500万元价格，将马来西亚和新加坡的汽车经销业务，出售给印尼最大石油化工企业詹德拉阿斯利太平洋（PT Chandra Asri Pacific），将专注于印尼和越南这两个核心市场。

星展维持“买入”评级及35.50元目标价，认为交易进一步确认怡和集团正朝着简化投资组合、严谨进行资本回收的方向发展，同时让怡和合发更加聚焦印尼和越南核心市场。

9）大东方控股（Great Eastern Holdings）

闭市价：19.70元

市值：99亿元

今年上涨29%

分析师共识目标价：无评级

大东方是新加坡主要保险集团之一，业务涵盖人寿保险、一般保险和资产管理，主要市场为新加坡和马来西亚。集团今年上半年保持良好的业务增长势头，2026年上半年总加权新业务销售额同比增长15%，新加坡仍是新业务增长的主要推动力。

由于华侨银行持有大东方88%的股权，流通股份少，平时交易量也不高。目前市场上没有券商近期给予大东方明确的目标价。

10）创业公司（Venture Corporation）

闭市价：16.85元

市值：48.6亿元

今年上涨11%

共识目标价：19.22元

创业公司是电子制造和科技产品企业，为医疗保健、测试与测量、半导体、网络通讯及工业等领域的客户提供产品设计、开发和制造服务。近年来，公司也受惠于人工智能、数据中心和半导体需求增长。

星展9月把目标价从21.80元提高至22.90元，认为人工智能基础设施、半导体和数据中心需求将推动公司盈利复苏；截至2026年6月底，公司拥有11亿元净现金，并预计全年每股派息80分，股息收益率约5%。

不过，瑞银9月底把创业公司评级从“买入”下调至“中立”，目标价则由15元上调至17.80元，认为公司盈利进入转折点，但未来盈利增长仍低于同业。

虎豹企业最为人熟悉的是虎标万金油（Tiger Balm）。（档案照片）

11）虎豹企业（Haw Par）

闭市价：12.99元

市值：29亿元

今年下跌18%

共识目标价：14.60元

虎豹企业最为人熟悉的是虎标万金油（Tiger Balm），旗下保健产品也包括虎标肌肉膏、止痛贴及驱风油等。此外，公司还经营房地产投资及休闲业务，包括水族馆等。

虎豹目前只有麦格理证券给予目标价，为14.60元。公司今年上半年净利同比下降25%，营业额也有所下滑。