全球及亚洲富裕家族对新加坡信心持续，在过去五年里，新加坡私人银行业客户资产增长约50%，其中2024年至2025年间，客户资产增长15%。

此外，在过去三个月里，新加坡私人银行业小组（Private Banking Industry Group）银行成员开设的所有新账户中，近一半是在一个月内完成。自去年年底以来，这个小组的大多数银行成员的开户时间中位数也有所缩短。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期一（10月5日）在全球—亚洲家族理财办公室峰会（WMI Global-Asia Family Office Summit）开幕致辞时，宣布这些消息。

颜金勇也是新加坡金融管理局主席。对于过去五年新加坡私人银行客户资产的增长，他说：“这反映出全球及亚洲各地的家族，对新加坡作为财富管理中心及长期合作伙伴所持有的持续信心。我们必须继续深化这种信心。”

金管局正更新单一家办指定投资名单

他表明，金管局与去年成立的新加坡私人银行业小组密切合作，致力改善私人银行客户的体验，同时坚持高监管标准。这包括科技应用和培训，以及缩短开户时间。过去三个月的成绩显示，小组要在今年内把银行成员的开户时间缩短至一个月以内的目标，“已经取得良好进展”。

颜金勇（右）在全球—亚洲家族理财办公室峰会上透露，金管局正在更新指定投资名单，列明基金税务奖励计划下可获免税的投资种类。左为财富管理学院首席执行官胡美霞。（财富管理学院提供）

金管局也与业界密切合作，以确保新加坡私人银行业务框架保持竞争力。颜金勇透露，金管局正在对税务政策框架的定期检讨中考虑单一家族办公室的反馈，以响应家族不断变化的投资和财富规划需求。这包括更新指定投资名单，列明基金税务奖励计划下可获免税的投资种类。金管局会在适当时候公布更新后的名单和实施日期。

他透露，单一家办是希望有更大灵活性管理资产组合和部署资本，包括投资于数码支付代币和保险保单。

由财富管理学院（WMI）主办的全球—亚洲家族理财办公室峰会为期两天，将迎来近650名来自家办生态系统的参与者，共同探讨投资、家办治理、领导力及社会影响力等议题。

GIC首席执行官林昭杰：“耐心”定价正在重估

新加坡政府投资公司（GIC）首席执行官兼财富管理学院主席林昭杰在会上致辞时指出，由于政府举债、人工智能基础设施建设，以及能源系统的全面改造竞相争夺长期资金，而贷款方则要求更高回报以锁定长期资金，“耐心”的定价正在重估。

林昭杰鼓励投资者不要仅仅关注债券收益率的水平，而应探究背后的驱动因素究竟是强劲的增长与投资，还是对通胀及公共财政状况的疑虑。他也表明，新加坡政府投资公司倾向于逐一评估各项资产，而非仅仅投资于某个宽泛的主题。

财富管理学院首席执行官胡美霞在会上致辞时，发布一项由哈佛商学院和芝加哥大学布斯商学院学术人员联合进行的研究，探讨亚洲家族下一代的接班准备。

这项由约150家主要在亚洲家办参与的研究显示，大约一半（49%）亚洲受访者认为，下一代已做好接班准备，这和其他地区（主要为美洲）的情况（52%）接近。

胡美霞说：“我们的研究发现，当家族下一代成员有机会与长辈并肩参与重大决策时，家族认为他们已做好接班准备的可能性会高出近七倍。”