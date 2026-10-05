在新加坡经营约40年的美国化工企业Lubrizol在本地设立企业科技实验室和学习中心，吸引和培养具备专业技能及本地市场经验的人才。

Lubrizol星期一（10月5日）在位于裕廊的Lubrizol创新中心，举行企业科技实验室和学习中心的开幕仪式，开启新加坡及东南亚地区本土创新与STEM人才培养的崭新篇章。

公司的文告指出，Lubrizol企业科技实验室（Corporate Technology Lab）汇聚专业技术与科研合作，以便加速应用于汽车、基础设施、医疗及消费品等领域的高性能特种聚合物解决方案的研发与商业化进程。作为公司践行“本地生产、本地交付”模式（local-for-local） 战略的核心载体，该实验室将推动创新成果更加贴近目标市场，精准满足新加坡及广大东南亚区域的特定需求。

Lubrizol学习中心推动STEM人才培养

与此同时，公司也在星期一正式为Lubrizol学习中心（Learning Lab新加坡分部）开幕仪式。作为Lubrizol STEM教育计划首次在东南亚落地的项目，这个中心通过动手实践体验、员工导师指导以及未来职业启蒙，让年轻一代近距离接触科学在现实中的应用，激发他们对化学及相关科技领域的探索热情，并为区域未来发展培养更多具备技术能力的人才。

这次本地项目的开幕，是建立在Lubrizol全球学习中心（Global Learning Labs）计划成功推行的基础上。计划自2025年推出以来，已在全球举办超过50项STEM学习体验活动，吸引逾1万2000名学生参与。