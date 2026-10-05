华侨银行研究开始对EGP能源（EGP Energy）发布研究报告，并在首发的报告中给予“买入”评级，公允股价为1.05元。

今年7月底在新加坡交易所主板上市的EGP能源，是电力基础设施解决方案及服务供应商。华侨银行研究星期一（10月5日）发布的报告指出，它是今年迄今表现最好的首次公开售股（IPO）上市公司。

EGP能源在新加坡特高压、高压开关设备市场拥有37.5%的市场占有率，并且是获得新加坡建设局供应商最高认证级别SY04 L6的16家公司之一。

此外，公司30年来没有发生任何需要上报的安全事故，以及在多家原始设备制造商（OEM）集成方面拥有深厚的技术专长。这些优势使它有别于一般竞争对手，并赋予EGP能源定价能力。

截至8月13日，公司的订单簿达2亿9620万元，是2025财年营收的4.8倍。报告预计其中65%的合同将在2026下半年至2028下半年期间确认。同时也预计，2025财年至2028财年的平均年增长将达36%。

EGP能源主要公用事业客户的输配电资本支出受法律及监管要求支持，属于非酌情性支出，因此EGP对相关项目需求一直到2030年都具有较高的可预测性。

华侨银行预计，公司2026财年的盈利将强劲，核心息税折旧摊销前利润率（EBITDA margin）将达24.4%，比同行平均的11.5%高许多，而资本开支将维持在营收2%的低比率。

新加坡的输电与配电系统市场从2022年的5亿8500万元，增长至2025年的22亿4000万元，涨幅达56%。预计到了2030年将达到27亿9000万元，复合年增长率（CAGR）为5% 。

主要推动市场增长的是太阳能购买协议、氢气进口基础设施、海底高压直流输电缆、数据中心扩充、半导体制造资本开支、电动汽车充电基础设施，以及设备替换周期。

华侨银行研究认为，EGP能源稳健的资产负债表将能支持股东回报。公司净现金5700万元，直到今年年底零负债，使它具有战略灵活性进行区域并购、扩张，又不会摊薄股权。

公司管理层也说，2026至2027财年派发的股息将是净利的40%，使股息收益率达3.3%或3.4%。

EGP能源星期一闭市报0.74元，涨了1.37%。