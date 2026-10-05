天然煤矿集团（Geo Energy Resources）星期一（10月5日）单日购入600万股，总价值约360万元，几乎是今年全年回购的总数，也是有史以来单日回购最多股票的一天。

天然煤矿集团今年持续进行股票回购，在星期一之前已累计回购580万股。公司在2026年9月28日发布盈利预警之后，董事会认为公司的股价还是严重被低估，因此，星期一再出手回购股票。

连同连续23个季度派发股息，以及进行股票回购，今年迄今，集团已向股东返还约1210万元。

集团预期，第三季的销售量与净利，将比去年同期和最近两个季度显著增加。假设煤价保持在现水平、集团旗下印度尼西亚煤矿公司PT Triaryani的产量能按计划增加，集团预计营运改善态势将持续至2026年第四季，并应该能大幅提升2026财年的全年利润。

此外，集团也正与瑞士私人大宗商品投资公司Resource Invest AG敲定最终协议，以15亿美元（19亿2000万新元）的估值，投资集团的物流设施PT Marga Bara Jaya (简称MBJ)。

MBJ在支持将生产能力按计划扩大至每年2500万公吨的同时，也预计能为集团节省每公吨超过10美元的物流成本。

集团预计，基于第三季的盈利预期大幅增长、加上MBJ的价值主张，董事会相信集团将进入集团历史中强劲增长的时期。预计2027年的煤矿生产与销售将介于1700万公吨至1900万公吨，比2026年增加超过50%。

天然煤矿集团股价星期一闭市涨0.84%至0.6元。