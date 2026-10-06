科技股带动隔夜美市在星期一（10月5日）上涨，标普500指数逼近历史高位。

尽管美国10年期国债收益率升至5.31%，标普500指数仍涨0.7%，闭市报7773.95点；纳斯达克指数涨1.1%，创历史收市新高；道琼斯工业指数涨0.2%。

日本、韩国和台湾股指期货星期二（6日）均指向上涨，标普500指数期货微升0.1%。

油价在亚洲早盘延续跌势，美国西得克萨斯中质原油期货跌0.2%至每桶89.25美元；布伦特原油期货星期一闭市略高于每桶100美元。

新加坡海峡时报指数星期一涨29.51点或0.52%，闭市报5664.33点。

以下是星期二可关注的股票：

1）澳大利亚建筑与工程服务公司Civmec星期一闭市后宣布，获得总值超过2亿2000万澳元（约1亿9500万新元）的新合同和续约，使集团订单总额增至约15亿澳元。新项目包括为美国铝业公司Alcoa在西澳大利亚州建设镓生产厂，预计相关合同将在2027和2028财年交付。Civmec星期一闭市报1.52新元，股价无变动。

2）堡垒矿业（Fortress Minerals）截至8月底的2027财年上半年净利同比增加52.2%至676万3000美元（约866万新元），营收增加23%至3988万美元。第二季净利同比增加78.4%至350万3000美元。集团没有宣布中期股息，以保留现金作为营运资金。堡垒矿业星期一闭市报0.215新元，跌2.27%。

3）永科控股（AEM Holdings）星期二开盘前更新同日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）的专利诉讼。美国法院尚未裁定永科控股要求驳回修改后诉状的申请；公司也已向美国专利审判和上诉委员会申请复审爱德万指称受侵犯的两项专利。永科控股说，诉讼和复审申请预计不会对集团业务或财务状况造成重大影响。永科控股星期一闭市报10.60元，涨1.53%。

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