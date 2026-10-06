我国发展数码金融之际，也要让人力处于转型的核心，而不是让科技取代人类。因此，我国必须为员工提供培训、时间和机会，让他们获得更好的岗位。

总理公署高级政务部长、职总副秘书长陈国明星期二（10月6日）为2026年数码资产峰会（Digital Assets Summit）主持开幕时，发表上述谈话。

陈国明指出，随着数码金融不断发展，一些工作会实现自动化，工作岗位将发生变化，我国员工也需要新的能力。“对于员工而言，这不仅意味着他们被告知要跟上变化，也要获得培训、时间和机会，以转向更好的岗位。在职总，我们相信，企业转型和人力发展必须齐头并进，让员工能在变化中蓬勃发展。”

他提及，企业可透过职总的企业培训委员会计划（Company Training Committee）、CTC资助计划（CTC Grant），获得最高70%的资金支持，用于转型，且帮助员工获得更好的技能、工作与职业发展前景。

“这体现了新加坡独特的三方合作模式，即雇主、工会和政府携手合作，帮助企业进行转型，并协助员工适应变化。”

另一方面，陈国明指出，随着金融领域日益数码化和可编程化，“信任”也变得更加重要，以保障用户资金的安全。

他说，虽然代币化（Tokenisation）和分布式账本（Distributed ledger）等技术可简化部分流程，并减少运营摩擦，但它们也会使得金融机构，对无法直接拥有或控制的数码基础设施产生新的依赖。

“简而言之，科技并不会消除风险，而是将风险转移到其他地方。当中我们的挑战在于，了解风险所在的位置，并确保问责机制保持清晰。”

他也说：“从黄金和贵重物品，到证券，再到如今的数码资产，每一次重大金融创新都需要值得信赖的机构和基础设施提供支持。随着越来越多资产转移到数码化轨道上，网络安全、防范欺诈，以及运营韧性也须融入系统之中。”

陈国明总结，可编程金融（Programmable finance）需要在有用的创新、值得信赖的基础设施、做好准备迎接变化的劳动力队伍的结合下，才能取得成功。“科技或许能够铺设轨道，但合作伙伴关系和人力，将决定这些轨道将我们带向何方。”

代币化是将现实世界或传统金融资产的权益，以代币的形式记录在区块链或分布式账本上；可编程金融是透过软件和智能合约，让金融交易在满足特定条件的情况下，实现自动化。