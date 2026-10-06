永科控股（AEM Holdings）已向美国专利审判和上诉委员会申请复审日本半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）指称受侵犯的两项专利。美国法院尚未裁定永科要求驳回爱德万修改后的诉状申请。

永科星期二（10月6日）开市前在新加坡交易所发文告说，公司提出两项多方复审申请，质疑两项涉案美国专利的有效性。委员会尚未决定是否受理复审。

爱德万旗下美国子公司Advantest Test Solutions于2025年10月起诉永科及两家子公司侵犯两项美国专利。根据早前报道，涉案专利涉及半导体测试过程中用于精密温度控制的硬件技术。

美国加利福尼亚南区联邦地区法院6月29日驳回原诉状，但准许爱德万修改诉状后重新提告。

爱德万7月20日提交修改后的诉状，继续指控永科及子公司侵犯两项专利。

永科随后申请驳回修改后的诉状。法院9月23日取消原定的口头审理，并表示将根据双方书面陈词作出裁定。截至星期二，法院尚未作出决定，诉讼仍在进行。

永科星期二的文告指出，根据目前掌握的资料，诉讼和复审申请预计不会对集团业务营运或财务状况造成重大影响。

永科星期二开盘报10.71元。截至上午10时零6分，股价报10.71元，涨1.04%。