铁矿石贸易商Radiant World的部分员工称，他们未按通常时间收到9月份薪金。这些员工在新加坡、中国和欧洲任职。

彭博社星期一（10月5日）引述这些不愿具名的员工报道，他们通常在每月第四周左右领薪，但截至星期一仍未收到9月份薪金。他们也不知有任何同事已经收到薪金。

其中几名员工说，在9月以前，公司也曾延迟发薪，最迟到隔月首几天才发放。不过，Radiant World面对多项法律行动，员工对这次延迟发薪普遍感到担忧。

彭博社7月报道，债权人担心Radiant World以伪造文件融资。此后，多家银行停止同公司往来。部分员工说，公司在9月以前的几个月里，从设在迪拜的一个账户发薪。

截至10月5日，延迟发薪的原因不明，也不确定公司最终会否发薪。Radiant World和毕马威（KPMG）发言人均未立即回复彭博社的询问。

多家贷款机构指控Radiant World提供伪造文件。债权人瑞穗银行（Mizuho Bank）8月采取法律行动，要求撤换Radiant World在新加坡的主要营运公司Radiant World Corporation的管理层。新加坡高等法院9月24日委任毕马威三名高管为临时司法管理人。

彭博社引述知情人士说，截至10月5日，毕马威的重组人员已开始联系Radiant World现任和前员工，安排同他们面谈。

瑞穗银行在法庭文件中说，它有充分理由相信自己遭Radiant World欺诈。法官在9月25日公布的裁决理由中认为，Radiant World Corporation已经无力偿债，或可能变得无力偿债。Radiant World否认有不当行为。