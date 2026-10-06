从2027到2028估税年，企业每个估税年的首5万元合格人工智能支出，将可享有合计400%税务扣除。

国会星期二（10月6日）三读通过《财政（所得税）法案》（Finance (Income Taxes) Bill），落实今年预算案宣布的一系列企业税务优惠，包括上述的人工智能支出税务扣除。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥在为这项法案提出二读时指出，霍尔木兹海峡冲突扰乱了供应链，推高能源成本。与此同时，人工智能正在颠覆各行各业，企业必须迅速适应，以保持竞争力。

他说：“这项法案让今年财政预算案和4月国会期间宣布的税务措施正式生效，帮助企业应对成本压力，并投资在人工智能。”

他也透露，法案相关税务优惠措施对政府收入的影响预计约有15亿元。

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AI税务措施旨在提供更大灵活性

共有14名议员参与了这项法案的二读辩论。一些议员提问，能否把AI支出的税务扣除转换为现金津贴（cash payout），从而协助一些仍未取得盈利的起步公司。

对此，萧振祥说，现金津贴的企业活动适用范围一般界定较严格，例如技能培训费的现金津贴仅限于符合技能创前程（SkillsFuture）框架且经预先批准的课程。这是为了避免虚假或欺诈申领。

“然而，对于AI相关活动，我们希望在措施初期提供更大灵活性，允许企业申报更广泛的AI支出项目，而无需事先批准。因此，我们决定目前不提供现金津贴选项。”

法案也落实加强后的2026估税年公司税回扣。符合条件公司可获得50%公司税回扣，在2025年雇用至少一名本地公民或永久居民的活跃公司，可获得至少2000元的现金补助。每家公司可获得的公司税回扣以及现金补助，总额上限为4万元。

除了针对预算案税务优惠的法令修改，法案也提出了修订条款，以确保新加坡的全球最低税第二支柱制度符合国际标准。

法案还做出相关调整，以简化纳税人的纳税申报流程。

其中，收入不超过5万元的自雇人士及个人独资经营者，从2027年估税年起，报税时可将营业收入的20%视为业务开支，从收入中扣除。