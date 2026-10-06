全球主要手套制造商之一的顶级手套（Top Glove）截至8月底的2026财年第四季净利从去年同期的3483万令吉增至1亿5763万令吉（约4935万新元），营收同比增加39.7%至12亿4830万令吉。

这家吉隆坡交易所主板挂牌、并在新加坡交易所第二上市的手套制造商，星期二（10月6日）公布第四季和全年业绩。第四季每股盈利从0.43仙增至1.97仙。

集团第四季税前盈利从去年同期的4161万令吉增至1亿2925万令吉。本季有2990万令吉税务收益，去年同期则有1105万令吉税务开支。

此外，集团第四季也计入6580万令吉的商誉减值。公司说，这项减值不影响现金流。

若按全年计算，顶级手套净利从2025财年的1亿零533万令吉增加192.4%至3亿零796万令吉；营收增加21.1%至42亿3206万令吉。全年手套销售量增长近30%。

董事会宣布派发每股1.5仙免税终期股息，派息日为12月15日。上一财年的每股股息为0.48仙。

公司说，全球手套需求持续增长，增速超过供应增速，令供需关系转向有利于制造商，经过数年低迷后，制造商得以重建利润率。此外，中东危机持续，进一步收紧原料和手套供应；供应趋紧有助业者把成本上涨转嫁给客户，并进一步改善利润率。

大华继显分析指出，洁净室手套用于半导体和数据存储等高度受控的生产环境，相关需求也受到人工智能基础设施、数据中心和数据存储领域带动。

截至8月底，集团从一年前净负债2亿6700万令吉，转为拥有1亿4100万令吉净现金。全年营运活动产生的净现金从3亿零74万令吉增至5亿2775万令吉。

在业务前景方面，公司说，成本增加、原料供应和价格波动、竞争及人手短缺仍是挑战。为应对10月1日起生效的天然气收费上调，集团正采取节能措施，并扩大在营运中使用人工智能和自动化技术。

截至星期二下午2时30分，顶级手套股价报0.25元，涨0.01元或4.17%。