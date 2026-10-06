本地连锁超市好超市（Hao Mart）创办人陈锦荣抗拒奥奇百货公司（OG）对其东陵区优质洋房（GCB）的房子止赎行动，阻止后者没收房产。

据《商业时报》星期二（10月6日）报道，陈锦荣已提出上诉，下一次聆讯定于10月15日举行。

这个房产此前已抵押给奥奇，以筹集资金用于打造以美食为主题的商场Taste Orchard。

据报道，陈锦荣及妻子张秀玲未能获最高法院助理主簿官批准，将房产接管人（由OG委任）发起的法律行动从“原诉申请”（originating application）转为“原诉索赔”（originating claim）。

这两种法律行动的主要区别在于案件的实质性事实是否存在争议。

陈锦荣是投资控股公司Hao Corp的主席、唯一股东兼首席执行官；公司拥有好超市，后者曾在原奥奇乌节坊（OG Orchard Point）大楼的场址经营Taste Orchard。

好超市曾租下这栋大楼的全部五层楼面，租期为七年半，其中三层楼由旗下的Eccellente超市占用。

奥奇与陈锦荣于2023年8月4日签订一份融资协议，陈锦荣向作为业主的奥奇借款6620万新元，用于支付包括Taste Orchard的改建工程费及租金在内的各项款项。针对陈锦荣夫妇位于东陵区的两块联名土地（建有两人共同居住的优质洋房），此前已设立抵押权。

好超市租用奥奇旗下楼面不到两年，便因被指拖欠租金及未经批准转租部分场地，遭奥奇提前终止租约并被驱逐。

好超市正卷入一系列源自Taste Orchard租赁合同的诉讼纠纷，其中包括两名分租户在各自的租约被终止后，分别起诉超市的案件。

好超市发言人接受《联合早报》询问时说，鉴于法院将于10月15日作出裁决，公司在此之前暂不置评。