本地最大消防探测与防护系统承包商德力祺集团（Deluge Corporation）已向新加坡金融管理局注册招股书，计划在本地主板上市，每股发售价0.60元，共集资2340万元，主要用来增强运营能力和扩充业务。

德力祺集团星期二（10月6日）发文告指出，会透过首次公开售股（IPO）发行1560万新股，包括向投资者配售1480万股，以及公开发售80万股。

基石投资者包括奥明资产管理亚洲公司（Amova Asset Management Asia Limited）以及Avanda投资管理公司等。基石股份合计占上市日已发行股数约16.1%。

公开发售已开始进行，10月14日中午12时截止。集团预计在10月16日早上9时正式挂牌交易。按发售价和发售后股本达1亿4500万股，集团上市时的市值约为8700万元。

集团一共集资2340万元，扣除327万元上市费用后，预计获得约2013万元的净款项。这些资金的用途，包括投资于基础设施与运营能力；寻找战略合作、收购、合资、区域扩张机会；参与更多竞标活动，取得更多合约；用作运营资金，以增加人手、采购材料、应付项目启动成本等。

集团首席执行官兼执行董事李惠华说，随着新加坡持续投资于重大基础设施项目，包括樟宜机场第五搭客大厦、数据中心等，市场对集团的消防探测与防护解决方案的需求也会应声走高。

据研究机构Frost & Sullivan的资料，去年集团在本地消防探测与防护领域市占率达8.3%，是相关行业的最大业者。其次是江森自控（Johnson Controls）和Active Fire，分别拥有4.3%和4.1%的市占率。

目前，集团手握价值4亿1081万元的订单，有助于支撑未来四个财政年的盈利。成立至今，集团已完成价值超过10亿元的项目。