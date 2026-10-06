美国隔夜股市收涨、欧美股市期货指向进一步上行，股市积极气氛带动星期二（10月6日）亚太股市普遍收涨。新加坡海峡时报指数闭市涨37.21点或0.66%，收报5701.54点。

日本股市闭市涨1.05%，涨幅在亚太主要股市中最大，香港起1%。澳大利亚和台湾股市分别收高0.5%和0.22%，韩国股市滑落0.89%。

股市投资者似乎已消化了美国联邦储备局加息、能源成本上涨以及通货膨胀担忧导致全球债券收益率飙升等因素。目前投资者所关心的是企业盈利、坚挺的消费支出，以及人工智能相关投资的激增以推高股指。

Asset Management One首席策略师浅岡均认为，这情况看起来，有点像是由于收益率上升而出现的避险情绪。“与其说是一波单纯的风险偏好型股市上涨，不如说是一波规避风险或防御型投资的浪潮。”

本地股市全天的交易量达9亿5802万股，交易额19亿2000万元，上升股267只，下跌股232只。

30只成分股多数收高，16只上升，10只下跌，四只持平。

DFI零售集团涨3.96%至3.15美元，丰益国际（Wilmar International）起3.45%至3.6元，怡和控股（JMH）闭市上行2.11%至57.19美元。

其他上升股的涨幅介于0.45%至1.53%。

下跌股方面，新科工程跌2.05%至11元，创业公司（Venture）滑落1.48%至16.6元，吉宝（Keppel）跌1.26%至10.97元。

其他下跌股的跌幅介于0.2%至0.87%。

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