高价股10股交易启动的首个交易日，投资者纷纷采用较小的交易单位。

根据新加坡交易所提供的数据，10月5日这个交易日，在符合条件的11只高价股中，10股是最常见的交易单位，约占全部交易笔数的21.3%，共有约2万1600笔；100股交易则约占13%。

数据显示，10只成交活跃股票中，有九只最常见的交易单位是10股。星展集团以约5000笔10股交易居首，星展星期二（10月6日）闭市报78.56元。吉宝是唯一例外，100股是常见的交易单位，但10股交易同样紧随其后，100股和10股交易各约1000笔。

大华银行和华侨银行的10股交易分别有3539笔和3067笔，均明显多于其他交易单位。

怡和控股（Jardine Matheson Holdings）10股交易的占比最高，约三分之一的交易以10股为单位，交易单位中位数为20股。这只股星期二闭市价为57.19美元（73.12新元），10股交易额为731.2元。

从整体交易单数情况看，11只股票的10股交易约占五分之一，20股约占8.8%，30股约占5.2%，50股约占4.1%。

新交所市场战略师霍维（Geoff Howie）告诉《联合早报》，通过降低高价股票的最低交易单位，这个新措施在提高投资便利度的同时，也让投资者可以更灵活地调整持仓，以较小的股数逐步建立或调整仓位。

例如，投资者若希望某一天买入100股星展集团股票，可以在交易日内分多次、每次10股买入，而不必一次完成100股交易。这让投资者在分阶段入场、摊平成本、调整投资组合和更精准地配置资金方面，有更大的灵活度。

另一方面，下半年截至10月5日，上述11只股票中有八只的日均成交额，较下半年截至10月2日的日均成交额有所增加。其中，创业公司的日均成交额增幅最大，达0.97%，其次是怡和东南亚（0.95%）、新交所（0.73%）。11只股票的整体日均成交额下跌0.07%，小于大市0.14%的跌幅。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，股票的整体交易量和交易额，较多受到宏观市场情况的影响。不过，她认为，交易股数减少，可能会让股价出现更大的波动。

新交所本星期一实行10元以上高价股10股交易，新交所会于每一季检讨是否有更多证券符合调低交易股数的条件。10月实施后的下一次检讨，将在2027年1月进行，并会参考2026年7月至12月的每日闭市价。