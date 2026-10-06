星展集团（DBS Group）总裁陈淑珊再次获选为亚洲最具影响力女性。

《财富》（Fortune）杂志星期二（10月6日）公布2026年度“亚洲最具影响力女性”榜单，这也是陈淑珊自去年出任星展集团总裁以来，连续第二年蝉联榜首。

星展集团是东南亚资产规模最大的银行集团，去年扣税前盈利达131亿元，今年上半年盈利继续增长。在今年7月，星展集团成为第一家市值突破2000亿元的新加坡公司。

《财富》杂志指出，在出任总裁之前，陈淑珊主管星展的个人银行、财富管理和机构业务，合计占星展营收的约90%。她在2025年接替领导集团长达15年的高博德（Piyush Gupta），出任星展集团总裁。

除了陈淑珊，上榜的新加坡女性领导还包括淡马锡新加坡投资组合管理公司（Temasek Singapore）总裁方静仪（位列第18）和资产管理公司Granite Asia高级管理合伙人李宏玮（位居第36）。

这个榜单表彰的是100名在金融、科技及能源等领域表现杰出的女性领导者。跻身榜单前五名的女性依序包括苹果供应商立讯精密（Luxshare）董事长王来春（位列第二）、手机玻璃制造公司蓝思科技（Lens Technology）创办人及董事长周群飞、华为（Huawei）副董事长孟晚舟，以及香港交易所（HKEX）行政总裁陈翊庭。

曾登上榜单的新加坡女性领导，包括蔡淑君以及何晶，她们当年分别担任新加坡电信公司（Singtel）集团总裁和淡马锡首席执行长兼执行董事。