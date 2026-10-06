新交所挂牌美容集团谢美丽控股（Mary Chia Holdings）将以每股1分的认购价，发售1亿股新股（占扩大后股本的23.05%）给多名投资者，以集资100万元加强公司财力和资本基础，新资金将充作营运资金和用于扩充业务。

这家凯利板挂牌公司星期二（10月6日）闭市后透露，公司已与投资者分别签订认购协议，并将召开特别股东大会寻求批准。认购价经双方自愿协商后达成，比9月30日至10月5日股票暂停交易时的1.37分交易量加权平均价低了27.01%。

已签认购协议的投资者是谢美丽、黄艳英（译音，Ng Yen Ying）、林妍（译音，Lin Yan）以及林敏儿（译音，Lim Min Er）。

它说，公司上次配售股票所得19万元资金已经用完，这次的拟议售股计划将为公司提供额外资金，供营运需要和扩充中国与泰国业务，同时扩大股东基础。鉴于集团的营运资金情况，董事会认为有必要加强资本基础和流动性，这个售股集资计划是个及时且具成本效益的方法，不会产生佣金成本。

谢美丽是集团主席兼总裁及掌控股东何雯莉的母亲，也是何雯莉的丈夫、集团掌控股东李文龙的岳母。她对集团的前景有信心，认购股票是要表达对集团的支持。谢美丽目前持股4.23%，认购2000万股新股后，将成为大股东，持有扩大后股本的7.86%。

其他三名投资者都是公司通过商业网络认识的商人，他们考虑到公司的增长前景，希望认购股票作为投资。黄艳英认购2000万股（占扩大后股本4.61%）、林妍和林敏儿各认购3000万股（占扩大后股本的6.91%）。

由于何雯莉、李文龙和谢美丽目前合共掌控公司73.93%现有股本，并将掌控61.50%的扩大后股本，公司将寻求证券业理事会意见，以确认无需提出全面收购要约。谢美丽认购新股的先决条件是不会触发全面收购规定。

谢美丽股票暂停交易前的最后交易价是1.3分。