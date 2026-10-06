据两名知情人士透露，贝恩资本（Bain Capital）和新加坡政府投资公司（GIC）正在探讨日本人力资源软件公司WHI Holdings上市或出售的可能性，估值至少为5000亿日元（约40亿4300万新元）。

路透社星期二（10月6日）发自东京的消息说，消息人士称，美国私募股权投资公司贝恩资本和新加坡政府投资公司共同掌控着WHI，两者目前已开始接触顾问、潜在买家和投资者。

知情人士补充说，除了出售给战略买家或其他金融投资者外，在日本上市也是正在考虑的选项之一。由于此事属于私下交易，知情人士要求匿名。

他们还透露，谈判尚处于早期阶段，尚未做出最终决定，贝恩资本和新加坡政府投资公司仍有可能决定保留所有权。

贝恩资本和新加坡政府投资公司均拒绝置评。WHI方面也未立即置评。

根据贝恩资本官网的信息，WHI是贝恩资本于2019年通过收购从Works Applications剥离的人力资源软件业务而成立的。

新加坡政府投资公司是在2023年3月同意与贝恩资本共同投资，共同掌控WHI的股东。

根据WHI的主要运营公司Works Human Intelligence在网站介绍，公司开发并销售一套人力资源系统，这套系统被约1200家大型企业集团用于薪资、员工数据、考勤和人才管理。