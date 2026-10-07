作为低洼岛国和全球海事枢纽，新加坡将积极承担起保护海洋的本土与国际责任，并呼吁全球科学界、政府、业界和慈善界深化合作，共同将海洋科学知识转化为应对气候变化的实际行动。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇星期三（10月7日）出席在海洋探索号（OceanXplorer）上举行的2026年OceanX峰会致辞时，发表以上看法。

颜金勇指出，没有任何国家独自拥有海洋，保护海洋必须始于自身国家，但绝不能止于本土。

他说：“作为一个低洼岛国，新加坡必须为气候变化对海岸线和海洋环境带来的影响做好准备。”

新加坡推动海事技术与国际合作

颜金勇透露，新加坡正通过“海洋气候变化科学计划”，深入研究气候变化对本地海洋环境及栖息地韧性的影响，并探索蓝碳（Blue Carbon）等天然的解决方案。

他指出，为应对海平面上升，新加坡在今年较早时加强海岸防护框架，并推出全新标准，以确保新加坡基础设施在数十年后仍能抵御气候变化带来的挑战。

此外，新加坡在今年推出海事技术与研究路线图，承诺在未来五年投入逾1亿元，用于开发、测试和部署自动化港口作业、智能船舶和替代能源技术。

颜金勇说，这种政府、科研机构与业界的合作精神，同样可应用于海洋保护领域。

他指出，应对海洋挑战需要汇聚知识、资本和网络，并提出四个关键合作方向包括教育、研究与创新、构想转化为解决方案以及政策。

在致辞的最后，颜金勇重申，OceanX峰会的价值正在于它提供一个独一无二的平台，将拓展知识边界的科学家、提供技术解决方案的创新者、注入资金的慈善家，以及制定规则的政策制定者汇聚一堂。

他说：“新加坡将继续尽我们的一份力量。我们将为周边海域和海岸线承担责任，为区域和国际努力贡献我们的力量，并与在座各位伙伴携手，将我们对海洋的共同认识转化为切实行动。”

本届峰会汇聚全球来自科学界、政府、产业界和慈善界的领袖，重点围绕海洋科技突破、人工智能（AI）在海洋中的应用以及跨界环保合作展开。

海洋探索号（OceanXplorer）是美国亿万富豪达利欧（Ray Dalio）及儿子创办的非营利组织“海洋探索”（OceanX）的科研船，目前停靠在新加坡。